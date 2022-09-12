Dış ticaret endeksleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 76,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 27 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,3, yakıtlarda yüzde 131,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 11,3 arttı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 53,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8 ve yakıtlarda yüzde 15,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 155,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 azalarak, 2022 Temmuz ayında 147,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 143,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak, 2022 Temmuz ayında 146,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 113,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, 2022 Temmuz ayında 115,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 112,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,8 artarak, 2022 Temmuz ayında 121,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Temmuz ayında 76,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15 puan azalarak, 2022 yılı Temmuz ayında 76,6 oldu.