Dış ticaret dengesi Ekim ayında altın ithalatıyla 2,37 milyar USD açık verdi

Böylece dış ticaret açığı, Ekim 2019 – Ekim 2020 dönemleri arasında %34,4 artmış ve 2,37 milyar USD olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise söz konusu dönemde %90,3’ten %88’e gerilemiştir.

Ekim ayında içerisinde en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken, onu İngiltere, Irak ve ABD etmektedir. Avrupa Birliği’ni oluşturan 27 ülkeye ihracat %4,1 artarak 7,23 milyar USD olurken, AB’nin toplam ihracatımız içindeki payının %42,3’ten %41,7’ye yükseldiği görülmektedir. Suudi Arabistan’a ihracatımız ise, resmi olmayan boykot çağrılarıyla %12,1 oranında düşüş göstermiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 2,8 milyar USD ihracat yaptığımız bu ülkeye olan ihracatımız bu yıl 2,34 milyar USD’ye gerilemiştir. Suudi Arabistan, toplam ihracatımız içinde yılın ilk 10 ayında %1,7 paya sahip olmuştur. İthalat kalemlerinde; Ekim 2020’de ilk sırayı Almanya alırken, onu Çin, Rusya ve ABD izlemiştir. Ekim ayında sermaye ve tüketim mallarının toplam ithalat içindeki payı artarken, ara (ham madde) mallarının payı azalmıştır. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam ihracatımız içindeki payı %3,5 olurken, aynı grubun ithalatının toplam ithalatımız içerisindeki payı ise %16,6 olmuştur.

ÖTS’ye (Özel ticaret sistemi) göre, Türkiye’nin ihracatı 2020 yılının Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 artarak 16,44 milyar USD olurken, aynı dönemde ithalat %7,2 artarak 18,72 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise söz konusu dönemde %87,8 olmuştur.

Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık bazda artmaya devam etmektedir. Ekim ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre %34,4 artarken, yılın ilk 10 ayındaki dış ticaret açığı artışı ise %76,2 oldu. Altın dahil değerli metal ithalatının, tüketicilerin enflasyondan korunma istekleri nedeniyle %30,7 artarak 2,13 milyar USD seviyesine çıktığını görüyoruz. Yılın ilk 10 ayında ise altın dahil değerli metal ithalatı toplamda 21,72 milyar USD olmuş ve geçen yıla göre %115,9 artış göstermiştir. TRY’nin değeri ve enflasyondaki dalgalanmaların yoğun olduğu dönemlerde tüketicinin altın talebini artırdığı gözlemlenmektedir.

İhracat ve ithalat tarafında mevcut eğilimler muhtemelen sonraki aylara da yansıyacağı için, dış ticaret açığındaki artışın devam etmesini ve cari açığın da buna bağlı olarak artmayı sürdürmesini bekleriz. İç talepteki sınırlanma ithalat artışını azaltma potansiyeli taşısa da, Covid-19 salgını ve küresel ticaretteki zayıf eğilimler nedeniyle dış talep görünümünün kırılgan olmasını, bunun da ihracattaki iyileşmeyi sınırlamasını bekleriz.