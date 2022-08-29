

Ocak-Temmuz döneminde ihracat %19,1, ithalat %40,7 arttı



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat %40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %7,4, ithalat %19,3 arttı



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Temmuz ayında %7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi.



Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %85,1 oldu.





Dış ticaret açığı Temmuz ayında %147,0 arttı



Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %147,0 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında %79,1 iken, 2022 Temmuz ayında %63,4'e geriledi.



Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde %143,7 arttı



Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde %82,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9'a geriledi.





Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,2 oldu



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,9 oldu.



Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.



Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %80,5 oldu



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Temmuz ayında ara mallarının payı %80,5, sermaye mallarının payı %11,3 ve tüketim mallarının payı %8,1 oldu.



İthalatta, 2022 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %81,9, sermaye mallarının payı %10,5 ve tüketim mallarının payı %7,6 oldu.



Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 490 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 315 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 15 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 2 milyon dolar ile Irak, 850 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.



Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 114 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 938 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 501 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 460 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 355 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı



İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 374 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,7'sini oluşturdu.



Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 32 milyar 116 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 23 milyar 887 milyon dolar ile Çin, 13 milyar 279 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 971 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 956 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,7'sini oluşturdu.





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,5 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %5,5 azalırken, ithalat %2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,3, ithalat %36,0 arttı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,2 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,2'dir. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir.



Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %73,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2'dir. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %69,8'dir. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,6'dır.



Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Temmuz ayında 16 milyar 989 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artarak 16 milyar 989 milyon dolar, ithalat %34,1 artarak 26 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Temmuz ayında dış ticaret açığı %124,9 artarak 4 milyar 276 milyon dolardan, 9 milyar 614 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında %78,4 iken, 2022 Temmuz ayında %63,9'a geriledi.



İhracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 134 milyar 958 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,3 artarak 134 milyar 958 milyon dolar, ithalat %38,0 artarak 194 milyar 740 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %129,6 artarak 26 milyar 38 milyon dolardan, 59 milyar 782 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde %81,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,3'e geriledi.



