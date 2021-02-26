Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 33 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ocak ayında yüzde 1,2 artarak 13 milyar 895 milyon dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.





Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 13 milyar 350 milyon dolardan, 14 milyar 46 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,1 oldu.



Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 4 milyar 513 milyon dolardan, 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında yüzde 76,5 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 83,2'ye yükseldi.