Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 Mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.