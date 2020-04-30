Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101110
ALTIN
383.043
DOLAR
6.9868
STERLİN
8.8085
EURO
7.6475

Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi

Mart ayında ihracat yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 dolar olurken; ithalat ise yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yüzde 181,6 artışla 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi

Mart ayında ihracat yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 dolar olurken; ithalat ise yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yüzde 181,6 artışla 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:35
2005 Okunma
Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 Mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MB'nin brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi
MB'nin brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi
Dolar 6.99 seviyesinde, Borsa İstanbul 100.00 puanın altına indi
Dolar 6.99 seviyesinde, Borsa İstanbul 100.00 puanın altına indi
BU GECE YARISINDAN SONRA BENZİNE ZAM
BU GECE YARISINDAN SONRA BENZİNE ZAM

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim