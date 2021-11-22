Dinlebi, 6,5 milyon TL’lik yatırım anlaşmasına imza attı

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, kapalı olarak yürüttüğü ikinci yatırım turunda 6,5 milyon TL’lik yatırım anlaşmasına imza attı. Platform, aldığı yeni yatırımla hem Türkiye’de hem de yurt dışı pazarlarda daha güçlü kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin yerli girişim sesli kitap platformu Dinlebi, kuruluşunun üzerinden bir yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen hızlı büyümesini sürdürüyor. Abone ve yerli içerik sayısında Türkiye’nin en büyük yerli sesli kitap platformlarından biri olmayı başaran platform, yatırımcıların da ilgi odağına girdi. Platform, kapalı olarak yürüttüğü ikinci yatırım turunda 6,5 milyon liralık yatırım anlaşmasına imza attı. CCW Teknoloji kurucusu Adem Duman’ın liderlik ettiği ikinci yatırım turuna katılan yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında Breakaway Partners, Doğan Yurttutmuş, Erdoğan Çoban, Mehmet Berke Merter ve Mehmet Turgut Eltemur da yer alıyor.

Aldıkları yeni yatırımla hem Türkiye’de hem de yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman, “Platform olarak eylül ayında birinci yılımızı doldururken, 500 binin üzerinde üye sayısına ve içerikte 2 bine yakın sesli kitaba ulaştık. Yeni globalleşme vizyonumuz ile birlikte Almanca ve İngilizce binlerce yeni sesli kitap yakın zamanda Dinlebi raflarında yerini alacak. Bu içerikleri çoklu dil seçeneği ile kullanıcılarımıza sunacağız. Ayrıca aile paketi sunan tek sesli kitap platformu olma özelliğini taşıyan Dinlebi’de kısa zamanda öğrenci paketi çıkaracağımızın da müjdesini verebiliriz. Kullanıcı deneyimini önceleyerek çıktığımız bu yolculukta, globalleşme vizyonumuzla birlikte yeni içerikler, yeni ülkeler ve eşsiz özelliklerimizle büyümemizi daha da hızlandıracağız” dedi.

Sesli kitap pazarının büyüme potansiyeli yüksek

Verilen bilgiye göre, Ahmet Yaman, Dündar Hızal, Erdem Çelik ve Cenk Gültekin tarafından kurulan platform, geçtiğimiz yıl ağustos ayında tanıtımını yaptıktan sonra 2021 yılı Mart ayında kataloğunu dünyaya da açmıştı. Devamında Almanya’da Telefonica/Ay Yıldız GSM operatörü ile yaptığı anlaşma ile global açılım sürecini başlattı. Pandemiyle birlikte Türkiye’de sesli kitap dinlemeleri yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdi. Amerika’da toplam kitap pazarının yüzde 5’i, İngiltere’de yüzde 5,7’si, Almanya’da ise yaklaşık yüzde 3’ü sesli kitaplardan oluşuyor. Türkiye’ye bakıldığında ise bu oranın henüz yüzde 1’in altında olduğu görülüyor. Dolayısıyla orta ve uzun vadede ciddi bir büyüme potansiyeline sahip bu pazardaki girişimlerden olan platform, yurt içinde ve yurt dışında kullanıcılarına özel hizmetler sunuyor.