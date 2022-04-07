Dinarlı kadınların ihracat hayali gerçek oldu

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje ile Dinar ilçesinde kurulan lavanta bahçesinden elde edilen saf lavanta ile Dinar Kadın Kültür Evleri Kooperatifi’nde üretilen kozmetik, sabun ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan 3 bin ürün Danimarka’ya ihraç edildi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı tarafından kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçen Dinarelli Lavanta Tesisleri’nde lavantadan üretilen ve satışa sunulan ürünler ihraç edilmeye başlandı. Gerçekleştirilen ihracat ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, kadınların büyük bir başarıya imza attıklarını kaydederek, ürettikleri ürünleri yurt içi piyasanın ardından yurt dışına da satmaya başladıklarını ifade etti. Kaymakam Kapankaya, “Dinarlı kadınların ürettikleri lavantalar bilindiği gibi Dinarelli ismiyle markalaştı. Dinarda üretilen yüksek kaliteli lavanta yağı içerikli 25’in üzerinde doğal ve kaliteli kozmetik ürün Dinarelli tesislerinde ve farklı satış noktalarında ve online satışla insanlarımızın beğenisine sunuldu. Valimiz Gökmen Çiçek’in katkılarıyla tüm ilçelerde kurulan Kadın Kooperatifleri bünyesinde daha da iyi noktalara gelen Dinarelli ürünlerimizin tanınırlığı günden güne artıyor. Danimarka’da yaşayan gurbetçi bir işadamımız orada ürünlerin tanıtımı ve satışı için kolonya ve krem kalemlerinde 3 bin adet ürün gümrüklenerek yurtdışına gönderilmiştir” dedi.

“Ürünlerin direk işlenmesi için imalathane çalışmamız sürüyor”

Ürünlerin direk kültür evinde üretilmesi için imalathane kurulma çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Kaymakam Kapankaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dinarelli markasının anlamı ‘Dinarlı kadınlarımızın elinin emeğinin karşılığı’ anlamına geliyor. Kadının lavanta fidesinin ekilmesi, yetiştirilmesi, hasadı ve yağının çıkarılması olmak üzere üretimin bütün aşamasında kadınlar var. Biz kaymakamlık olarak sadece onları yüreklendiriyor ve destek veriyoruz. Lavantanın çıkan yağının direk işlenmesi için imalathane çalışmamız sürüyor. Şuanda 25 çeşidin üzerinde, kolonyadan, kreme ve oda parfümüne kadar bütün ürünleri yapıyoruz.”

“Dinarelli markasının büyüyeceğine ve kadınlara daha fazla gelir getireceğine inanıyoruz”

Ürünlere yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da talep olduğunu yenileyen Kaymakam Kapankaya, “Sevindirici bir haberimiz geldi ve yurt dışına açıldık. Danimarka’ya 3 bin çeşit ürün ihraç ettik. Danimarka’da ihraçtan önce bağımsız laboratuvarda yaptırılan ve tahlillerde ürünlerimiz tam not almıştır. Dinarelli ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) ürün kayıt sistemine (CPNP) kayıtları da yaptırıldı. AB’ye ürünlerin giriş belgesini almış olduk. Bunun devamının geleceğine, Dinarelli markasının büyüyeceğine ve kadınlara daha fazla gelir getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.