Dikkat çeken analiz: Faiz indirimi mi geliyor?

ABD yatırım bankası Goldmans Sachs bu açıklamanın ardından dikkat çeken bir analiz yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaz aylarında olası faiz indirimine yönelik açıklamalarının ardından Merkez Bankası'nın erken faiz indirimine gitme riski var

Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na (TCMB) temmuz veya ağustos aylarında para politikasının gevşetilmesi çağrısında bulunmasının ardından bankanın faiz oranlarını erken düşürme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, enflasyonun eylül ayına kadar yıllık bazda yüzde 17 civarında kalması beklendiğinden, politika faizinin dördüncü çeyreğe kadar düşürülmeyeceğine dair öngörüsünü tekrarladı.

Reuters'ın haberine göre; bankanın analistlerinden Murat Unur ve Clemens Grafe müşterilerine yönelik notunda, "Erken faiz indirimi riskleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaz aylarında olası faiz indirimine yönelik açıklamalarının ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı ve... bu risklerin göz ardı edilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Notta "Yetkililer, hedeflenen mali önlemler yerine borç verilmenin artırılması veya daha düşük faiz önermeleri halinde, politika karışımını büyüme yönünde değiştirmeye eğilimli olabilir ve bu da TL'nin daha fazla değer kaybetmesi ve daha yüksek enflasyon riskleri anlamına geliyor" denildi.

Erdoğan'ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla 8.88'e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklaması ardından düşüşe geçmişti.