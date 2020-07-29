banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?
İşte Sümela Manastırı'nın 5 yıllık restorasyon serüveni
İşte Sümela Manastırı'nın 5 yıllık restorasyon serüveni

“Dijitalleşemeyen firmalar uluslararası pazarda yer bulamayacaklar”

MERT TANCİĞER

Ekonomi 29.07.2020, 11:55
8
“Dijitalleşemeyen firmalar uluslararası pazarda yer bulamayacaklar”

Teknoloji çağında dijitalleşmeyle ayak uyduramayan firmaların varlıklarını sürdüremeyeceklerini söyleyen E-Ticaret Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, dünyadaki büyük pazarların ticaretini dijitale dökemeyen firmalarla çalışmayı yakın zamanda keseceğini söyledi.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte aynı hızla iş hayatında dijitalleşmenin de arttığını söyleyen E-Ticaret Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, teknolojik akımlar ve iş yaşamındaki dijitalleşmeye uyum sağlamayan, sisteme ayak uyduramayan firmaların uluslararası pazarda kendilerine yer bulamayacaklarını kaydetti. Bu teknolojik dönüşümde e-ticaret ve e-ihracat’ın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Tanciğer, dünyadaki büyük pazarların ticaretini dijitale dökemeyen firmalarla çalışmayı yakın zamanda keseceğini ifade etti.

“Birbirlerini tamamlıyor”

E-ticaret ile e-ihracatın birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Tanciğer, şunları söyledi: "E-ticaret’i iyi yapan bir ülke e-ihracatı da doğal olarak çok iyi yapıyor. Amerika’nın Amazon’u ve Çin’in Alibaba’ sı dünya genelinde en çok internetten alışveriş yapılan siteler. Çin’in Aliexpress’i Rusya’da bir numara, çünkü Rusya ve Çin’in stratejik yakınlıkları ve Çin sınırları içerinde yaşayan 300 bin civarında Rus vatandaşı Alibaba ve Aliexpress’in oldukça başarılı olmasını sağlıyor. Amazon ise Avrupa ülkelerinde talep görüyor."

“Payı yüzde 1 bile değil”

Çin’in dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu vurgulayan Mert Tanciğer, "Çin’in 2019’da dünya genelinde yaptığı ihracat 2.5 trilyon dolar civarındaydı. Bu rakamın yüzde 25’ini e-ihracat’le sağladı. Amerika’da ise 1 trilyon 650 milyar dolarlık ihracatın yüzde 15 gibi bir kısmını e-ihracat. Almanya’nın geçtiğimiz yıl dünya geneline yaptığı ihracat 1 trilyon 500 milyon dolar. Bu paranın yüzde 15’i e-ihracattan. Türkiye’nin 2019’da dünya geneline ihracatı 180 milyar 468 milyon dolar olurken, e-ihracat’ın bunun içindeki pay yüzde 1 bile değil" şeklinde konuştu.

Aile şirketlerindeki sorunlar engel oluyor

Türkiye’de e-ihracat’ın toplam ihracattaki payının düşük olmasında aile şirketlerinin işleyişindeki sorunlardan kaynaklandığına dikkat çeken Mert Tanciğer, şöyle devam etti: "Hala işin başında olan aile büyükleri genelde bu konulara çok sıcak bakmıyorlar. Bu işler için gerekli harcamaları ya da bütçeleri ayırmıyorlar. Yeni nesil olan çocuklar da bu işlere girmek için baba baskısının verdiği stres ile cesaret bulamıyorlar. Aralarında bu işlere ciddi bir sermaye yatırıp çok başarılı olanlarda var. Ama çok az."

Yorumlar (0)
banner378
32°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25