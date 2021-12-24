İSTANBUL (AA) - Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Koç Topluluğu Şirketi Token, yemek kartı sektörüne iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Token Finansal Teknolojileri'nden yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin yeni nesil beklentilerine uygun şekilde tasarlanan dijital yemek kartı "TokenFlex" öncelikle Koç Topluluğu çalışanları tarafından kullanılacak, sonrasında ise "TokenFlex" Türkiye'nin 81 iline yayılacak.

TokenFlex, yeni dünyanın beklentilerine uygun, tamamen dijital, akıllı telefona indirilebilecek bir uygulama aracılığıyla kolaylıkla kullanılabiliyor. Uygulama içerisindeki kameranın ödeme noktasındaki kare kodu okumasıyla ya da NFC özelliği sayesinde sadece cep telefonu POS cihazına yaklaştırılarak ödeme saniyeler içerisinde tamamlanıyor. İlerleyen dönemde farklı alanlarda da kullanılması hedeflenen TokenFlex, adını esnek yapısından alıyor. Üye iş yerleri Beko markalı POS cihazları ve TokenFlex POS uygulaması ile doğrudan cep telefonları üzerinden ödeme alabiliyor. Böylece iş yerlerine istedikleri yerde cihaza bağlı kalmadan ödeme alma imkanı sunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "TokenFlex'i Koç Topluluğu'nun tüm paydaşlarının güvenle kullanabileceği, yakın zamanda ürün yelpazesini genişletecek ve Türkiye'nin 81 iline hızla yayılacak inovatif bir girişim olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ebiçlioğlu, dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte işyerlerinin ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak elektronik ve temassız ödeme gibi çözümlere olan ilginin günden güne arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Token Finansal Teknolojiler şirketimiz, Topluluğumuzun dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ödeme teknolojileri alanında büyük ve önemli stratejik adımlar atıyor. Yeni nesil ödeme sistemlerindeki liderliğinin ardından, şimdi de yemek kartı sektörüne TokenFlex ile iddialı bir giriş yapıyoruz."

- "TokenFlex'in sektörde yayılım açısından önemli bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz"

Türkiye'de yüz binlerce işletmenin ve hemen hemen tüm bankaların önemli bir çözüm ortağı haline gelen Token'ın TokenFlex ile yemek kartı sektörüne girmesinden mutluluk duyduklarını belirten Ebiçlioğlu, şunları kaydetti:

"Yemek kartları, bir yandan çalışanlara gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere esneklik sağlarken, diğer yandan işverenlere sunduğu operasyonel kolaylık ve vergi avantajları öne çıkıyor. Restoran ve perakende gıda esnafına sağladığı gelir imkanı ile ekonomimizde önemli bir yere sahip olan yemek kartları, nakitsiz toplum vizyonuna ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye de katkı sağlıyor. Token'ın Türkiye'de 700 binden fazla noktada yer alan Beko markalı ödeme kaydedici cihazları, yaklaşık 100 bini kafe ve restoranlarda kullanılıyor. Dolayısıyla, TokenFlex'in bu sektörde yayılım açısından önemli bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. TokenFlex'e sadece bir yemek kartı çözümü olarak değil, ödeme sistemlerinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek bir teknolojik altyapı olarak bakıyoruz. TokenFlex'i Koç Topluluğu'nun tüm paydaşlarının güvenle kullanabileceği, yakın zamanda ürün yelpazesini genişletecek ve Türkiye'nin 81 iline hızla yayılacak inovatif bir girişim olarak görüyoruz."

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol ise salgın ile birlikte çalışma modellerinde değişiklikler olduğunun belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Topluluk olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızın merkezine çalışma arkadaşlarımızı ve onların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi aldık. Ofiste, sahada ya da evlerinde çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarında onlara destek olmak için aksiyonlar alıyoruz. Bu kapsamda tüm beklentilerimizi karşılayacak esneklikte hayata geçen TokenFlex’i de ilk kez çalışma arkadaşlarımızın kullanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Token'in sunduğu bu yeni nesil ödeme sisteminin çalışma arkadaşlarımızın yemek kartlarını kullanırken hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyoruz."