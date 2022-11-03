Dijital tarım çözümüyle yüzde 30’a varan su tasarrufu

Vodafone Business, abcoFARM’ın Adana Sarıçam’daki narenciye ve sert çekirdekli meyve arazilerine Dijital Tarım ve Toprak Nem Takip İstasyonları kurdu. Bu entegre tarım çözümü ile dijital platform, sulama otomasyon sistemini doğrudan topraktan aldığı veri ile yönetiyor. Tarım şirketi de bu çözümlerle, sulamada yüzde 20-30 verimlilik, zararlı takibi ve hastalık erken uyarı sistemiyle etkin bitki koruma ürünleri kontrolü sayesinde yüzde 15 tasarruf sağladı.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, 1000 dönümlük narenciye ve sert çekirdekli meyve bahçesine uçtan uca otomasyona sahip bir çözüm arayan tarım şirketi abcoFARM’a dijital tarım çözümüyle destek veriyor. Tarım şirketinin ihtiyaçları doğrultusunda tarım alanında entegre bir yapı kuran Vodafone Business, araziye kurulan Dijital Tarım ve Toprak Nem Takip İstasyonları sayesinde sulama otomasyon sistemini doğrudan topraktan aldığı veri ile yönetip en doğru sulama planlamasını yapabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, tarım şirketinin arazilerine kurulan Dijital Tarım İstasyonları ile her 10 dakikada bir toprak nem verisi sulama otomasyonuna iletiliyor. Buradan gelecek veri ile sulama ihtiyacı karşılandığı an itibariyle otomasyon sulamayı durduruyor. Bu şekilde hem gereksiz sulamanın önüne geçiliyor hem de enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu yapı aynı zamanda insansız olarak uçtan uca sulama yönetiminin sağlandığı Dijital Tarım İstasyonları ile tam entegre bir kurgu içinde çalışıyor.

Tarım şirketine sunulan bu çözüm, ulaşılması zor ve kapsamanın düşük olduğu bölgelerde uzun süre etkin kalması gereken cihazlar için yüksek kalitede iletişim sağlayan Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB IoT) ile birlikte ilk defa Vodafone Business’ın dijital tarım çözümlerinde kullanılıyor. Tarım şirketi, bu sayede 1000 dönümlük narenciye ve sert çekirdekli meyve bahçesinde 28 ayrı noktadan sulamanın kontrolünü uzaktan yapabilen, anlık toprak altı ve dış ortam sıcaklığını bildiren, Akdeniz meyve sineğini doğaya bir kimyasal bırakmadan yerinde takip edip raporlayabilen, olası diğer hastalık ve zararlılarda erken uyarı veren sistemleri hayata geçirdi.

Dijital Tarım İstasyonları üzerinden gelecek yağış bilgisine istinaden otomasyon, yağışlı günlerle ilgili sulama operasyonunu değiştirebiliyor. Böylece gün içinde ya da haftalık olarak olası yağış durumu ve yağış miktarı ile araziyi etkileme durumları, o haftaki sulama planlamasında erken operasyon yönetimi ile tasarruf ve verimlilik sağlıyor. Tarım şirketi şimdiden hava şartlarına da bağlı olarak sulamada yüzde 20-30 verimlilik, zararlı takibi ve hastalık erken uyarı sistemiyle etkin bitki koruma ürünleri kontrolü sayesinde yüzde 15 tasarruf sağladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili şunları söyledi:

“Vodafone Business olarak, dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlıyor ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştiriyoruz. Geleneksel yöntemlerle yapılan çiftçilikte, çok daha fazla su, gübre, mazot ve başka kaynaklar harcanıyor ve bu durum maliyetleri de artırıyor. Dijital teknolojiler kullanıldığında çiftçilerin iş yapış şekilleri tamamen değişiyor. ‘Dijital Tarım’ projesine başladığımız günden itibaren 384 adet dijital tarım istasyonunda 13 binden fazla üreticiye ulaştık. Anlık uyarılar ve doğru zamanlama ile sulama, gübreleme, ilaçlama alanlarında hem ekonomik katkı sağladık hem de ürün ve ekipman kayıplarını azalttık. abcoFARM’ın narenciye ve sert çekirdekli meyve arazilerine kurduğumuz Dijital Tarım İstasyonları ve Toprak Nem İstasyonları ile aldığımız sonuçlar da bunun güzel bir örneği. Bu istasyonlarımız ile sulama otomasyon sistemini doğrudan topraktan aldığımız veri ile en doğru sulama planlamasını sağlayabilmesi adına tam entegre yönetiyoruz. Böylece marka, ürünlerini, iyi tarım uygulamaları ve dijital tarım üretim sertifikaları ile kendi paketleme tesisi içerisinde operasyonu tamamlayıp son tüketici ile buluşturabiliyor. Tarımda dijitalleşmenin hız kazanacağına ve yaygınlaşmaya devam edeceğine inanıyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

abcoFARM Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Sütçü ise şöyle konuştu: “Vodafone Business’ın tarım alanındaki ilk entegre çözümünün arazilerimizde kurulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu, bir Abdioğulları şirketi olarak şirketimizin öncü ve yenilikçi karakteriyle de örtüşüyor. Tarım çokça söylendiği gibi üstü açık bir fabrika ve risklerin yaklaşık yüzde 70’i iklime ve saha koşullarına bağlı. ‘Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz’ mantığı ile çıktığımız bu yolda ‘Dijital Tarım İstasyonları’nı kullanarak bu riskleri daha kontrol edilebilir hale getirdik. Zeytinyağı ve sofralık zeytin üretimi gerçekleştirdiğimiz zeytin bahçelerimizde halihazırda dijital tarım yatırımlarımız vardı. Bu yatırımlar dijital tarımın bize sağladığı kazanımların bilincine varmamızı sağlamıştı. Bu sebeple, narenciye ve sert çekirdekli meyve üretimi yaptığımız bahçelerimize tam entegre sistemle yeni yatırım yaparak güvenli, tasarruflu ve çevre dostu bahçecilik anlayışımızı bir üst seviyeye taşıdık. Bahçemize kurulumu sağlanan iklim istasyonundan gelen bilgilerle don, fırtına, yağış risklerini görerek iş gücümüzü, entegre mücadelemizi, bitki besleme programlarımızı, kurduğumuz toprak nemi takip sensörleri ile sulamanın ne zaman ve ne kadar yapılacağını planladık. Böylece hem enerjiden ve sudan tasarruf sağladık hem de bitkiye ihtiyacı kadarını vererek verimi ve kaliteyi artırmayı hedefledik. Dijital zararlı takip kameraları kurarak zararlıların bahçemizdeki yoğunluğunu takip etme fırsatı yakaladık. Bu sayede sadece gerektiği zaman müdahalede bulunarak ekosistemi ve biyoçeşitliliği korumuş ve gıda güvenliğine katkıda bulunmuş olduk. Dijital Tarım İstasyonları’nın kurulması ile elektrik maliyetinde yüzde 20-25, bitki besleme-bitki koruma ürünleri maliyetlerinde yüzde 15-40, işçilik maliyetinde de yüzde 15-20 oranlarında tasarruf edeceğimizi öngörüyoruz. Dijital Tarım, Çukurova’nın bereketli topraklarının gelecek nesillere gerektiği gibi bırakılmasında önemli bir araçtır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları; çiftçilik mesleğinin refahı ve devamlılığı için lüks değil, bir zorunluluktur.”

Dijital Tarım İstasyonu’nun sağladığı faydalar

Yapılan açıklamaya göre, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz eden Dijital Tarım İstasyonları, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi hizmeti sunuyor. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; bitki besleme, bitki koruma, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda erken uyarı gönderen sistem, doğru zamanda müdahale ile verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor.