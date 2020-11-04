Dijital reklam harcamaları 400 milyar doları aşacak

Nüfusun büyük bir bölümünün aktif internet kullanıcısı olduğu Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler, dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımları artırıyorlar. Statista tarafından açıklanan veriler, dünyada dijital reklam harcamalarının hızla arttığını, yıl sonuna kadar bu harcamaların 384 milyar doları aşacağına işaret ediyor. Statista tarafından açıklanan verilere göre, 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Günde 7,5 saat internetteyiz

We Are Social 2020 verilerine göre, nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 75'ine karşılık gelirken, 54 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Ülkemizde kullanıcı bazında günde ortalama 7,5 saat internete bağlı kalınıyor. Bu durum, markaları arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam vermeye yöneltiyor. Türkiye gibi tüketicilerin dijital ortamı sık kullandığı bir ülkede dijital mecralar büyük ve önemli bir pazar haline geliyor. KOBİ'ler başta olmak üzere birçok işletme, dijital pazarlamada doğru stratejiyi belirleme ve etkili adımlar atma konusunda çaba gösteriyor.

Tüketiciye dijitalde ulaşamayan işletmelerin geleceği yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaş ortalamasının 30 olduğu Türkiye’de, yaş grubuna paralel olarak sosyal medya kullanımının yoğun olduğuna değinen EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, Avrupa’da sosyal medya kullanım oranına bakıldığında Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığını kaydediyor. KOBİ’lerin dijital pazarlama sayesinde sektör fark etmeksizin potansiyelini artıracağının da altını çizen Bülbül, “Küresel ve yerel tüm veriler dijital pazarlama yapmayan şirketlerin rekabette geride kaldıklarını, pazar paylarını kaybettiklerini gösteriyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak Türkiye pazarındaki küçük ve orta ölçekli işletmeleri, hedeflerine hızlı şekilde ulaştırıyoruz.” bilgisini veriyor.

Vakit harcamada 7. sıradayız

Türkiye, We Are Social rakamlarına göre, dünya sıralamasında internet erişiminde 31. sırada yer alırken, internette geçirilen vakit sıralamasında 7. sıraya yükseliyor. Mobil internet kullanımında ise Türkiye 58 milyonun üzerinde kullanıcı ile günde ortalama 4 saat mobil internet kullanıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 94’ü mobil cihazlardan internet kullanıyor.