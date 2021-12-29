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Dijital Pazarlama Sektörü Nitelikli İstihdam Sorununa Çözüm Arıyor

Dünya’da 550 milyar dolara ulaşan dijital reklam pazarı, pandemi ile birlikte Türkiye’de de büyük bir ivme kazandı. Her yıl yüzde 2 – 2.5 kat büyüme sağlayacağı öngörülen dijital pazarlama sektörünün en büyük sorunu olarak nitelikli istihdam görülüyor. Dijital pazarlama sektörünün istihdam sorununa çözüm sunmak adına Dijital Çaylak projesini geliştirdiklerini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Bu proje ile sosyal medyadan yapay zekâya blockchainden yapay zeka teknolojilerine kadar 20 önemli konuda eğitimler veriyoruz. Eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluşan projede, seçilen konuya göre eğitim süresi değişiyor. Projenin, genç işsizliğe de büyük oranda destek sağlayacağını inanıyoruz. Hem global markaların hem de dijital reklam ajanslarının istihdam konusunda büyük sorunlar yaşadığına şahidiz. Devlet üniversitelerinde bir bölüm veya dersin açılmasıyla dijital pazarlama sektörünün, rekor büyüme rakamlarına ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Ekonomi 29.12.2021, 11:00
Dijital Pazarlama Sektörü Nitelikli İstihdam Sorununa Çözüm Arıyor

Yüzde 35 oranında büyüme kaydeden dijital pazarlama sektörünün her yıl önceki yıla göre en az 2- 2.5 kat büyüme sağlayacağı öngörülüyor. Yaşanılan büyüme oranlarına rağmen sektördeki nitelikli istihdam sorunu, büyümenin önündeki en büyük engellerden.

“Dijital Pazarlama Sektörü Devlet Üniversitelerinde Bölüm İstiyor”

Dijital pazarlama sektörünün istihdam sorununa çözüm önerisi olarak Dijital Çaylak projesini geliştirdiklerini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ Sektördeki global markaların ve dijital reklam ajanslarının nitelikli istihdam konusunda ciddi sorunlar yaşadığına şahidiz. Aynı zamanda verdiğimiz iş ilanlarına yapılan başvuruların alakasız olduğuna ve alakalı olabilecek kişilerin de sektörün çok uzağında olduğunu gördük. MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu olarak kurumlarımızı tek bir çatıda toplayarak, Dijital Çaylak projesini geliştirdik” dedi.

Projenin eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluştuğunu belirten Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatlarda kriterimiz teknik bilgiler asla değil, kişinin az da olsa teknoloji veya dijital dünyaya merakının olması. Mülakattan geçen kişilere, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimler veriliyor. Daha sonra öğrendiklerini uygulama alanı olarak MooF Dijital Reklam Ajansı bünyesinde staj yapma imkânı buluyor. Kişi, daha sonra ister ajansımız ister farklı dijital reklam ajansında çalışma tercihini yapabiliyor. Sektörün en önemli sorununa çözüm bulmak adına Dijital Çaylak projesi geliştirdik. Bu proje, aynı zamanda genç işsizliğe de büyük oranda destek olacak. Ancak devlet üniversitelerinde bir bölüm veya dersinin açılmasıyla dijital pazarlama sektörünü rekor büyüme rakamlarına ulaşacağını düşünüyoruz” dedi. 

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