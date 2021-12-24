Dijital Pazarlama Sektörü 2022 Yılında Yüzde 35 Büyüyecek, Turizm Sektörü 2021 Yılında Dijital Reklama Odaklandı

2020 yılında büyük bir ivme kazanan dijital pazarlama sektörü, 2021 yılında da bu artışı sürdürdü. 2021 yılı ilk 6 ayında 3.1 milyar TL’ye rakama ulaşan dijital pazarlama yatırımları, özellikle oteller, turizm acentaları, hava yolu ve kara yolu taşımacılığı yapan şirketler özelinde arttı.

“Dijital Reklamlar Satışları Yüzde 30 Artıracak”

2021 yılının ilk çeyreği itibariyle özellikle e-ticaret sitelerinin dijital reklam harcamalarını artırdığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Kapalı ve kalabalık ortamlara girmeye çekinen kitle sayesinde artan e-ticaret satışları, şirketlerin dijital reklama yönelmelerini sağladı. Aynı zamanda kapanmalarının kalkmasıyla birlikte pandemiden en çok zarar gören turizm sektörü, bu açığını kapatmak adına dijital pazarlama alternatiflerini tercih etti. 2021 yılında turizm sektörünün yüzde 50 oranında artan dijital reklam harcamalarının, 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

2022 yılında dijital pazarlama sektörünün yüzde 35 oranında büyüme sağlayacağını söyleyen Kaplan, “2 yıldır istikrarlı şekilde büyüme kaydeden sektör 2022 yılında da bu büyümeyi sürdürecek. Önümüzdeki yıl özellikle eğitim, gayrimenkul ve perakende sektörlerinin büyük bir atağa geçeceğini düşünüyoruz. Google araştırmasına göre, 2022 yılında dijital reklam stratejileri ve akıllı reklam teknolojileri sayesinde dijital reklamların satışa etkisinin yüzde 30 oranında olacağı öngörülüyor. Bu yüzden 2022 yılında dijital pazarlama sektöründe rekor büyüme rakamlarına ulaşacağı bir yıl olacak” dedi.