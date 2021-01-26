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Dijital fonlama 2020’de vites büyüttü

Son yıllarda girişimciler için alternatif bir finansal pazar haline gelen kitlesel fonlama, pandeminin de etkisiyle 2020’de yükselişini sürdürdü. Halihazırda 24 bini aşan üyesiyle, 2016 yılından bu yana ödül/bağış temelli kitlesel fonlama çalışmaları yürüten fonbulucu.com, dijital platformu üzerinden gerçekleştirilen fonlama çalışmalarını değerlendirerek girişimcilerin yeni yatırım alanlarını gözler önüne serdi. fonbulucu.com’un verdiği bilgilere göre, dijital fonlama etkileşimleri 2020 yılında bir önceki yıla oranla ikiye katlandı. Blim ve teknoloji başta olmak sağlık, tasarım, çevre, sosyal sorumluluk ve eğitime yönelik girişimler ise yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

Ekonomi 26.01.2021, 10:46
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Dijital fonlama 2020’de vites büyüttü

Kurulduğu günden bugüne kadar 180 Milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360 derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturan  fonbulucu.com, geçen kısa sürede 5 Milyon TL fonlama yaparak kitlesel fonlama sisteminin ülkemizdeki bilinirliğine katkı sağladı. Ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere çalışan şirket, Türkiye’nin 2020 yılı fonlama istatistiklerini açıkladı. Dijital platformları üzerinden gerçekleştirilen kampanya ve fonlama çalışmalarını değerlendiren ve girişimcilerin yatırım alanlarını gözler önüne seren fonbulucu.com’un verdiği bilgiler, dijital fonlama çalışmalarının 2020 yılında vites büyüttüğünü gösterdi.

Kitlesel fonlamada 2020 rekoru

 

Dijital çağın ürettiği yeni nesil finansal kaynaklar küresel bazda yükselişe geçerken, kitlesel fonlama platformları da sürece uyumlanarak 2020 yılında girişimcilere daha etkin ve işlevsel bir biçimde ulaştı. Dünyada güçlü bir büyüme trendi yaklayan kitle fonlama pazarını ülkemizde de geliştirmek üzere kolları sıvayan fonbulucu.com’a göre, alternatif finansal kaynakların son yllardaki gelişimi 2020’de pandeminin yarattığı dijital etkileşimle bir araya gelince sektörün hareket alanı genişledi. 

fonbulucu.com’un ödül/bağış bazlı kitle fonlama platformu olan Reward’da 2019 yılında talep edilen fon miktarı 100.051.013 TL iken, 2020 yılında bu sayı 108.628.875 TL’ye çıktı.  Platformda toplanan fon miktarı 2019’da 1.355.342 TL, 2020’de ise 2.784.594 TL olarak ölçümlenerek iki kata varan artış gözlemlendi. fonbulucu.com, talep ettiği fonun tamamını toplamayı başaran projeler için 2019 yılında 1.263.775 TL, 2020 yılında  2.699.284 TL fonlama gerçekleştirdi. Platform 2019’da 19.417 üyeye ev sahipliği yaparken rakam 2020 yıl sonunda - 25.000’e ulaşarak söz konusu yıllar arasında yükseliş yönündeki korelasyon korundu. 

 

2021 yılı ilk çeyreğinde Paya Dayalı Kitle Fonlama sisteminin dijital fonlamalara eklenmesiyle girişimciler ile yatırımcılar daha büyük bir hacimle bir araya gelecekler gibi görünüyor. Girişimcilerin paylarını yatırımcılara satarak finansman toplaması şelinde gerçekleşecek olan Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemi henüz çalışmaya başlamadan 2020 yılında fonbulucu.com’a gelen fonlama talebi 200 milyona yaklaştı. 1.905 yeni girişimci/girişim şirketi ve 532 yeni yatırımcı sisteme kayıt yaptırken, 1.005 kampanya talebi oluşturuldu. SPK’nın lisanslaması akabinde bu girişimler yayınlanacak ve Türkiye yepyeni bir fonlama ve yatırım modeli ile tanışacak. 

Bilim ve teknolojiye yönelik girişimler başı çekti 

Pandemi ile geçen 2020 yılı, girişimcileri krizi fırsata çevirenler ve krizde tutunamayanlar olarak ikiye ayırırken, bu süreçte e-ticaret, covid-19’a yönelik inovatif çözümler ile malzeme ve hizmet üretimi, oyun ve dijitalleşme gibi konularda girişimlere ilgiyi arttırdı. Kriz dönemi fiziki olarak insanlarla bir araya gelme zorunluluğu olan yani temas gerektiren sektörlere ise talebi azaltarak girişimcilerin yatırım arayışlarında online platformların öne çıkmasını tetikledi. En çok ilgi gören alanlar sıralamasında bilim ve teknoloji başı çekerken, sağlık, tasarım, çevre, sosyal sorumluluk ve eğitime yönelik girişimler de yatırımcıların gözdesi oldu. fonbulucu.com verileri, son yılların parlayan yıldızı oyun sektörüne ve tarım alanındaki üretim teknolojilerine yönelik girişimlerin   önümüzdeki dönemde daha fazla ön planda olacağını ve Z kuşağı ile kadın girişimcilerin etkinliklerinin artacağını da ortaya koydu.

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