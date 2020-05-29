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Dijital Enerji Forum ’20 düzenlendi

ENERJİDE DİJİTALLEŞME DERNEĞİ, 1.400'Ü AŞKIN SEKTÖR TEMSİLCİSİ, KAMU KURUMLARI, DERNEKLER, YATIRIMCI, GİRİŞİMCİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN KATILIMI İLE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA SEKTÖRÜNÜN İNTERNET ORTAMINDA GERÇEKLEŞEN İLK VE EN BÜYÜK SANAL FORUMU DEAL ROOM PLATFORMU İLE DÜZENLEDİ.

Dijital Enerji Forum ’20 düzenlendi

ENERJİDE DİJİTALLEŞME DERNEĞİ, 1.400'Ü AŞKIN SEKTÖR TEMSİLCİSİ, KAMU KURUMLARI, DERNEKLER, YATIRIMCI, GİRİŞİMCİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN KATILIMI İLE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA SEKTÖRÜNÜN İNTERNET ORTAMINDA GERÇEKLEŞEN İLK VE EN BÜYÜK SANAL FORUMU DEAL ROOM PLATFORMU İLE DÜZENLEDİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:08
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Dijital Enerji Forum ’20 düzenlendi

İSTANBUL (İHA) – Enerjide Dijitalleşme Derneği, 1.400’ü aşkın sektör temsilcisi, kamu kurumları, dernekler, yatırımcı, girişimci ve üniversite öğrencisinin katılımı ile Türkiye’de ve dünyada sektörünün internet ortamında gerçekleşen ilk ve en büyük sanal forumu Deal Room platformu ile düzenledi.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Bu durum enerjiye olan talebi de azalttı, kısa vadede yatırımlarda doğal olarak yavaşlama bekleniyor. Bununla birlikte koronavirüs salgını yenilenebilir enerjiye geçişi daha da hızlandırabilir." dedi.

Bayındır, Türkiye’nin internet ortamında gerçekleştirilen ilk forumu olduğu belirtilen Dijital Enerji Forumu’20 etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde daha fazla kullanılmasının, dijital teknolojilerin daha sağlıklı, bilinçli ve verimli kullanılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

11,6 milyon yeni iş imkanı

Salgın sonrası ekonomik toparlanmada, enerji dönüşümü ve yeşil ekonominin, gelişmenin ana lokomotifi olması için dünyada ve Türkiye’de çalışmaların hızla devam ettiğine dikkat çeken EDİDER Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, "Türkiye’nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma amacı ile kurduğumuz derneğimiz ile enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde Türkiye’nin öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getiriyoruz. EDİDER olarak, ilk etkinliğimiz önemli bir etkinlik oldu. İnsos ve inavitas’ın sponsorluğunda, bin 400’ü aşkın kayıt alarak, sektör temsilcisi, kamu kurumları, dernekler, yatırımcı, girişimci ve üniversite öğrencisinin katılımı ile Türkiye’de ve dünyada sektörünün internet ortamında gerçekleşen ilk ve en büyük sanal forumu olan Dijital Enerji Forum ’20 yi "Deal Room" platformu ile düzenledik. Dünya ve Türkiye’den alanında uzman 32 değerli konuşmacı, bin 400’ün üzerinde katılımcı, 957 tekil canlı izleyici, 6 etkili panel, Almanya, Japonya, Katar, Amerika, Dubai dahil olmak üzere 13 ülkeden ve 62 şehirden katılım gösteren, destek veren medya mensuplarına, her kişi, kurum ve kuruluşa, özel sektör temsilcilerine ve akademisyenlerimize teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Küresel enerji yatırımlarının dünyada 2018’de 1,8 trilyon dolar olarak gerçekleştirildiğini belirten Bayındır, "Elektrik sektörü yatırımları 800 milyon dolar en büyük payı almıştı. Ortalama 2 derecelik sıcaklık artışı senaryosuna uygun enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için 2050 yılına kadar, ortalama yıllık 3,5 trilyon dolarlık enerji sektörü yatırımı gerekiyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın yayımladığı raporda, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, şebeke yenilenmesi kapsamında 11,6 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkacağını ifade ediliyor. Dijitalleşme ve geliştirilecek yerli teknolojik ekipmanlar yüzde 100 yerli ve yenilenebilir enerji hedefinde oldukça kritik unsurlardır. Bu amaçla yeni modelleri ve teknolojileri enerji sektöründe başarı ile uygulamanın yegâne yolu ortak akıl, birlikte vizyon belirleme ve katılımcı mekanizmalardır. Enerjide Dijitalleşme Derneği olarak Türkiye’de bu misyonu yerine getirmek üzere yola çıkmış bir vizyon hareketiyiz, etkinliklerimiz ve çalışmalarımızda tüm paydaşların katılımını maksimum düzeyde sağlayarak ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Enerjide veri ve bilginin önemi

EDİDER Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı da enerji sektöründeki dijitalleşme kavramının, ’enerjide dönüşümü’, ’yenilenebilir enerji’, ’elektrik depolanması’, ’elektrikli araçlar’ ve benzeri yeni teknolojileri imkanlı hale getirecek bir araç olduğunu söyledi.

Alper Terciyanlı, konforlu bir yaşam için yeni teknolojilerin insan hayatına entegrasyonu sürecinde enerjinin dijitalleşmesinin bir gereklilik haline geldiğini belirterek, "Dijitalleşme ile birlikte, verinin değere dönüştürülmesi de önem kazandı. Enerji sistemlerinden birçok veri alınıyor, büyük boyutlarda veri değerlendiriliyor. Bu veriyi değere dönüştürmek üzere yaptığımız çalışmalar öne çıkıyor. Ayrıca biz yatırımcı ve teknoloji şirketlerinin nasıl davranması gerektiği ve neleri önceleyeceğimiz önem kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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