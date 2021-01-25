Dijital eğitime 20 milyon euroluk destek

Vodafone Grubu, Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesinde dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitimin desteklenmesi için 20 milyon euroluk yatırım yapacak. Uluslararası Eğitim Günü vesilesiyle yapılan duyuruya göre, bu yatırımla 2025 yılına kadar 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Vodafone Grubu, dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital eğitim programlarının desteklenmesi amacıyla Global Vodafone Vakfı çatısı altında Türkiye, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya ve Birleşik Krallık’taki yerel girişimlere önümüzdeki 5 yılda 20 milyon euroluk yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin Covid-19’la bağlantılı girişimlere ayırdığı yaklaşık 150 milyon euroluk ayni bağışa ve operatörün global vakfının 2020’de Covid-19 için yaptığı 10 milyon euroluk acil durum yatırımına ek olarak oluşturulan bu yatırım bütçesiyle, 2025 yılına kadar 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Uluslararası Eğitim Günü vesilesiyle yapılan duyuruya göre, operatör vakfının çeşitli hayır kurumları ve STK’larla iş birliği içinde sunduğu programlar, insanların dijital teknolojileri kullanma konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlayacak. Söz konusu programlarla, milyonlarca ilk ve ortaöğrenim öğrencisinin yanı sıra eğitime, istihdama ve kurslara katılamayan kişilere ve yaşlılara da ulaşılması hedefleniyor.

Global Vodafone Vakfı Başkanı Nick Land, “Vakıf olarak, 30 yılda Avrupa ve Afrika’da 1 milyondan fazla öğrencinin kaliteli eğitimle buluşmasını sağladık. Milyonlarca insanın geleceğinde önemli etkiye sahip olabilecek bu tür programları desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise, Türkiye Vodafone Vakfı olarak; tüketen değil, üreten bir nesil istediklerini söyleyerek, "Dijital becerilerin geliştirilmesi amacıyla 5 yıldır Habitat Derneği işbirliğiyle sürdürdüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, kreatif özelliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Bu projemizle Global Vodafone Vakfı’nın tüm dünyada dijital eğitimin desteklenmesini hedefleyen yatırım programı içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin Türkiye vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.