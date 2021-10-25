Dijital dönüşümde ihtiyaca özel yol haritası

Rekabet gücünün korunması ve yeni dünya düzenine adaptasyonun sağlanmasında kritik önem taşıyan dijital dönüşüm kavramı, endüstrilerin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Siemens, gelecek için bugünü dönüştürme hedefiyle iş ortaklarının dijital olgunluğunu geliştirecek ‘Dijital Olgunluk Programı’nı hayata geçirerek dönüşüme ivme kazandırıyor.

Dijital dönüşüm endüstriden sanayiye, eğitim, turizm, kamu hizmetleri, altyapı sistemleri gibi sayısız iş kolunda önemini her geçen gün artırıyor. Dijital dönüşüm yalnızca süreçlerin iyileştirilmesi değil, şirketin rekabet gücünün korunması açısından da kritik önem taşıyor. Çağın gerekliliğine ayak uydurmak ve dijital dönüşümünü tamamlamak isteyen şirketler altyapı ve çalışan yatırımlarını artırsa da şirketin karakteristik özelliklerine uygun, özgün bir yol haritasının belirlenmesi dönüşümde başarı sağlanmasının anahtarını oluşturuyor.

165 yıldır Türkiye’de olan ve sunduğu ürün ve çözümlerle müşterilerinin dijitalleşme süreçlerinde yol gösterici olan Siemens, bu kapsamdaki çalışmalarını bir adım daha öteye taşıdı. Ekosistemle birlikte büyüme hedefiyle #gelecekiçinbugünüdönüştürüyoruz diyen Siemens Türkiye iş ortaklarının dijital gelişimine katkı sunmak için Dijital Olgunluk Programı’nı hayata geçirdi. Program, mevcut dijital olgunlukların ölçülmesi, sonuçların ışığında ihtiyaca uygun çözüm paketleri hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi alanlarında şirketin iş ortaklarını destekliyor. Özellikle e-ticaret yatırımlarını hedef alan program ayrıca, her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmelerle sürdürülebilir bir ilerleme kaydedilmesini amaçlıyor. Şirketin Dijital Olgunluk Programı, sisteme dahil olan iş ortağının dijital olgunluk seviyesinin 2 yılda 2 katına çıkarılmasını amaçlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu,“Şirket olarak hayata geçirdiğimiz yeni program ile paydaşlarımızın pazarlama, satış, insan kaynağı, üretim, satın alma gibi her alandaki dijital olgunluklarını tespit ediyoruz. Dijital Olgunluk Programı sayesinde iş ortaklarımıza özel dizayn edilmiş eğitimler, dünyadan örneklerin paylaşılması, farklı markalar ile yapılan alt yapı anlaşmaları gibi desteklerimiz oluyor. Bu sayede partnerlerimizin dijital dönüşüm süreçlerini kendilerine en uygun şekilde başlatmaları ve hedeflenen sürede tamamlamalarını mümkün kılıyoruz. Siemens Türkiye’nin 165’inci yılında iş ortaklarımızla birlikte dijital dönüşüme ivme katmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.