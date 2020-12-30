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Dijital dönüşüm fikirleri aranıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’’Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile firmalarımızın ticaret süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları için hızlı ve yenilikçi dönüşüm fikirleri arıyoruz’’ dedi.

Ekonomi 30.12.2020, 13:52
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Dijital dönüşüm fikirleri aranıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’’Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile firmalarımızın ticaret süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları için hızlı ve yenilikçi dönüşüm fikirleri arıyoruz’’ dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ‘Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması’ tanıtım toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Pekcan, ’’Ülkemizde dijitalleşme ve inovasyonun geliştirilmesi adına atılan önemli adımlardan birisini teşkil eden yeni bir çalışmayı daha sizlerle paylaşmanın heyecanı ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde yenilikçiliğe, inovasyona yapılan yatırımın sonuçsuz kalmayacağının farkındayız’’ dedi.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Bakan Pekcan, ’’Türkiye olarak Ar-Ge faaliyetleriyle, inovasyonla, teknoloji odaklı yaklaşımlarla, yerli ve milli katma değerin artırılmasıyla, hedeflerimize, hak ettiğimiz gelişmişlik düzeyine ulaşacağız. Düzenleyeceğimiz yarışma sadece dereceye girenlerin ödüllendirildiği bir yarışma olmanın çok ötesinde bir yarışma. Bakanlığımız ile yarışmaya katılacak tüm girişimcilerin el ele vererek, dijital dönüşümde yeni yaklaşımları irdeleyecekleri ve fark oluşturacak projeleri açığa çıkarmak üzere çalışacakları bir işbirliği çalışmasıdır. Ülkemizde dijital dönüşümün hızlandırılması için bu tarz yarışmalara, bu tarz program ve projelere ihtiyaç var’’ diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Bakan Pekcan, ’’Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek yarışmamız ile, girişimcilik ekosistemimizi cesaretlendirerek ülkemizden yeni ‘unicorn’lar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Bu alt yapıdan çıkacak cevherlerle, dijital ürün ve yazılım üretimini teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı sunmayı, bakanlığımızca sunulan hizmetlerde hız ve verimliliği iyileştirerek ticaretin kolaylaştırılmasını, dijital ve teknolojik imkânları erişilebilir kılmayı ve ileri düzey teknolojiler eşliğinde yenilikçi uygulamalar geliştirmeyi hedefliyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

Digikamp ile firmaların ticaret süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları için hızlı ve yenilikçi dönüşüm fikirleri aradıklarını da ekleyen Bakan Pekcan, ’’Amacımız, yarışmadan çıkacak yenilikçi fikirler sayesinde ticaret süreçlerini kolaylaştırarak dijital dönüşümü sağlamak. Programın başarılı olması için, Yarışma başvurularının hangi konular etrafında şekilleneceğinin önceden belirlenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla ticaretimize, özellikle de ihracatımıza ivme kazandırmaya yönelik çeşitli alanlarda süreç iyileştirmeleri yapacak fikirler arıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Başvurular bugün başladı

Digikamp sürecinin başlama tarihi ve başvuruların değerlendirme süreçleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Pekcan, ’’Yarışmamız bugün itibariyle başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat’a kadar başvurularını yapabilecek. Yarışma başvuruları üç aşamalı değerlendirilecek. Alanında önde gelen isimlerden oluşturduğumuz oldukça nitelikli bir jürimiz var. Sürecin her aşaması bu nitelikli jürinin değerlendirmesinde olacak. Nihayetinde de başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek. Yarışmanın ikinci aşamasını geçen tüm katılımcılara, üçüncü aşama için gerekli hazırlıkları yapmalarına katkı sağlamak üzere 5 bin TL teşvik ödemesi yapılacak. Yarışma sonunda; birincimize 100 bin Türk Lirası ödül ile birlikte Silikon Vadisi’ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin ve üçüncümüze 30 bin Türk Lirası ödül veriyoruz. Jüri Özel Ödülünü alacak proje ise 25 bin Türk Lirası ile ödüllendirilecek’’ şeklinde konuştu.

Tüm girişimcileri ve firmaları bu öğretici süreci deneyimlemeye davet eden Bakan Pekcan, ’’Sadece ödül alacak olanlar değil; bu yarışmaya katılan tüm girişimciler, start-up’lar ve firmalar; önemli, faydalı ve kendilerine geri dönüşü olacak bir tecrübe edinecektir. Bakanlığımız markasıyla düzenlenen ve oldukça nitelikle bir jüriye sahip olan bu yarışmaya sunulacak projelerin pek çoğunun, ödül almasa dahi, farklı platformlarda farklı şekillerde değerlendirilme imkanına sahip olabileceğine veya yeni fikirlere ilham olabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla tüm girişimcilerimizi ve firmalarımızı, bu öğretici süreci deneyimlemeye; bugüne kadar dijital alanda ülkemizde düzenlenen en kapsamlı ve en nitelikli yarışmalardan biri olan Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışmamızda yer almaya bekliyorum. Adaylar digikamp.gov.tr sitemiz üzerinden detaylı bilgilere ulaşarak başvuru süreçlerini başlatabilecektir’’ diye konuştu.
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