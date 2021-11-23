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"Dijital Benim İşim" projesinde yarışma heyecanı sona erdi

- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger:- "Proje ile 13 ilde Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimiz devam ediyor ve projenin etki alanını kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyütüyoruz"- Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel:-"‘Dijital Benim İşim’ projesiyle, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek onları ekonomik hayata dahil etmeyi hedefliyoruz"

Ekonomi 23.11.2021, 11:29

İSTANBUL(AA) - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesinde yarışma heyecanı sona erdi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede "Dijital Pazarlama" eğitimini tamamlayan kadınlar arasında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması’nda sonuçlar açıklandı. Toplam 82 başvurunun alındığı yarışmada Kastamonu Merkez Halk Eğitimi Merkezinden Nurcihan Baltacı birinci, İstanbul Kağıthane Halk Eğitimi Merkezinden Safiye Nazlıhan Bayraktar ikinci, İstanbul Feneryolu Halk Eğitimi Merkezinden Sinem Semercioğlu üçüncü oldu. İstanbul Kadıköy Halk Eğitimi Merkezinden Pınar Taşkıran ve Gaziantep Şehitkamil Halk Eğitimi Merkezinden Serpil Karakuş ise Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.


- 5 bini aşkın kadına dijital alanda eğitim verildi


Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Yarışmanın, dezavantajlı kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen bir proje olduğunu vurgulayan Dülger, "Proje ile 13 ilde Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimiz devam ediyor ve projenin etki alanını kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyütüyoruz. 2020 Aralık ayında başlayan eğitimlerimizle bugüne kadar 5 bini aşkın kadına dijital alanda eğitim vermenin sevincini yaşıyoruz. Proje kapsamında kadınlara sadece eğitim vermiyor, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ile bu eğitimleri hayata geçirmeleri için olanak sağlıyoruz. Eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu projeye katılan tüm kursiyerlerimiz ile ödül alan yarışmacılarımızı tebrik eder, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

"Dijital Benim İşim" projesiyle, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek onları ekonomik hayata dahil etmeyi hedeflediklerini aktaran Süel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projemizden yararlanan kadınlar, dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimler sayesinde önemli bir avantaja sahip oluyor. Proje kapsamında verdiğimiz 40 saatlik ‘Dijital Pazarlama’ eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenledik. Yarışmamıza toplam 82 başvuru oldu. Ön eleme sonucu 21 kişi yarışmaya hak kazandı. Bu yarışmacılarımız seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetti. Yarışmacılarımızın bu çalışmaları jüri oturumunda değerlendirildi ve kazananlar belli oldu. Bu yarışmacılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkânlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”


- 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılacak


"Dijital Benim İşim” projesi kapsamında, kadın kursiyerlere 24 saatlik “Dijital Okuryazarlık” ve 40 saatlik “Dijital Pazarlama” eğitimleri sunuluyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu ve Gaziantep’te düzenlenen eğitimler, bu illerdeki halk eğitimi merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından veriliyor.

Proje kapsamında eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden izlenen videolar şeklinde gerçekleşiyor. Projeyle 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.


#Dijital Benim İşim #Türkiye Vodafone Vakfı #Vodafone
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