Dijital bankalar sektörde yatırım ve rekabeti artıracak

Deloitte Türkiye’nin gerçekleştirdiği ‘Dijital Banka’ etkinliğinde, ‘dijital banka’ ve ‘servis modeli bankacılığı’ mevzuatının, sektörlerle ekosistemdeki paydaşlar açısından nasıl değerlendirildiği ve tüketicilerin hayatında neleri değiştireceği, ekonomiye nasıl değer yaratacağı ele alındı.

Wyndham Grand İstanbul Oteli’nde gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) yeni yönetmeliğiyle Türk bankacılık sektöründe yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. Sektörün son 30 yılına bakıldığında Türk bankalarının inovatif iş modelleriyle birçok alanda yenilikler gerçekleştirdiğinin altını çizen Vardar, “Tüm bu uygulamalar dünyada referans gösterilen örnek uygulamalar oldu. BDDK da düzenleyici otorite olarak bu alanda adım adım getirdiği düzenlemelerle sektörün önünü açtı, sektörün hızlı ve güçlü büyümesine katkıda bulundu ve tüketicilerin haklarını korumuş oldu” dedi.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Türk bankacılık sektöründe yeni nesil bankacılık olarak şubesiz bankacılığın önünün açıldığına dikkati çeken Vardar, “Aynı zamanda bankaların ara yüz sağlayıcılara sunduğu açık bankacılık servisleri sayesinde tüm müşterilerin uzaktan ve doğrudan bağlantı kurarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri inovatif iş modellerine de imkân sağlandı” diye konuştu.

Son olarak servis modeli bankacılığını, finansal hizmetlerin daha fazla tabana yayılması, yenilikçi iş modellerine fırsat yaratması ve fintech ekosisteminin gelişimine olanak sağlaması açısından atılmış önemli bir adım olarak yorumladıklarını kaydeden Vardar, “Block zinciri, yapay zeka, bulut bilişimi gibi yenilikçi teknolojilerin katkısıyla kullanıcılara çevik, kullanıcı dostu ve kişiye özelleştirilmiş hizmetler sunmasını beklediğimiz dijital bankaların finans dünyasında rekabeti de olumlu anlamda artırmasını bekliyoruz” dedi.

‘Türk bankacılığı yeni bir döneme girdi’

Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Yaman Polat ise yaptığı konuşmada Türk bankacılığının halihazırda dijital bankacılık anlamında dünyada ön sıralarda yer aldığını ifade etti. BDDK’nın getirdiği mevzuatla Türk bankacılığının yeni bir döneme merhaba dediğinin altını çizen Polat, “Bu yönetmelik farklı bir tanım getirdi. Dijital bankacılıkla dijital bankayı birbirinden ayırdı. Dijital banka bize neyi anlattı? Şubesi olmayan, alternatif dağıtım kanalları üzerinden ürünlerini pazarlayan ve bireysel ya da kobi gibi belli segmentlerle sınırlandırılmış ürünleri pazarlayabilen bir banka olarak konumlandırıldı. Diğer taraftan bizi daha önce Türk bankacılığında olmayan servis modeli bankacılık ile tanıştırdı. Bu modelle, aslında ara yüz sağlayıcıların da katkısıyla, bankalar ürünlerini farklı ara yüzler üzerinden tüketicilere ulaştırma imkanını buldu” dedi.

‘Türkiye’nin dijital banka mevzuatı daha ilerici’

Etkinlikte Deloitte Global Finansal Hizmetler Hukuk Lideri Dr. Mathias Hanten ile birlikte Avrupa Birliği ile Türkiye mevzuatlarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren DL Avukatlık Bürosu Ortağı Lerzan Nalbantoğlu, AB ve Türk yasalarının bu alanda paralellik gösterdiğini belirtti. Hanten ise, BDDK’nın mevzuatının Avrupa’daki diğer örneklerle kıyaslandığında ‘daha öncü’ nitelikte olduğu yorumunu yaptı.

Etkinliğin ikinci oturumunda konuşan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce “Dijital Banka ve Servis Bankacılığı alanında doğru adımları atan oyuncuların ve dolayısıyla pazarın da büyümesi ile ekosistemde köklü değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğu, entegre finans pratiklerini çokça göreceğimiz günler bizi bekliyor diyebiliriz. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyor, düzenleyicinin bizlere açtığı bu alanda hem bankaya, hem iş ortaklarımıza, hem müşterilerimize ve elbette ülkemize değer katacak iş modellerini çok yakında hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. MOX kurucu CEO’luğu ile Platform XIT’nin CEO’luğu görevlerini yürüten Deniz Güven, BDDK’nın mevzuatı sayesinde Türkiye’de dijital bankacılık alanında son derece kullanışlı bir platform oluştuğunu ve bu platformun birçok fırsat barındırdığını kaydetti. Aktif Ventures CEO’su Yakup Sezer de önümüzdeki dönemde özellikle fintech alanında artan rekabette servis bankaları, mevcut bankalar ve servis bankalarına ara yüz çözümleri sunan şirketlerin hayata geçirecekleri inovasyonlarla rakiplerine fark atacaklarını ifade etti.

Etkinliğin son oturumunda Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Lideri Cüneyt Kırlar’ın sorularını yanıtlayan BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Dairesi Başkanı Mustafa Aydın ise hazırladıkları yönetmeliğin sektöre getirdiği yenilikleri ve bunların etkilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.