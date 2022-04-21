Didim Belediye Başkanı Atabay: “2022 sezonunda tüm turizmcilerin mutlu olacaklarını düşünüyorum”

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’in Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Tüm dünyayı etkileyen bir olay olmadığı sürece 2022 sezonunda tüm turizmcilerin mutlu olacaklarını düşünüyorum. Turizmciler, bu sezonda nefes alacaktır” dedi.

Didim’de turizmciler, işletmeler ve esnaf yeni yaz sezonuna hazırlanırken, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Atabay, 2022 sezonu için şimdiden çok iyi bir satış oranı olduğunu belirterek, pandeminin azalması ve önlemlerin hafifletilmesiyle 2022 sezonunda Didim’deki turizmcilerin rahat bir nefes alacağını belirtti. Atabay, “Avrupa’da insanlar 2 yıldır tatil yapmıyorlar. Türkiye’de çok önemli bir talep var. Rusya ve Ukrayna konusu sıkıntılı, Didim’de çok fazla Rus ve Ukraynalı turist olmadığı için çok etkilenmeyecektir. Antalya’ya gelemeyecek olan Rus turistin yerine hem iç turistin hem de Avrupa’dan fiyat kırarak, turistleri çekebileceği öngörüsü var ama özellikle İngiliz turist alıştığı yerden vazgeçmez ve rezervasyonlar çok erkenden yapıldı. Rezervasyonu Didim’den Antalya’ya kaydırmak kolay gibi görünse de kimsenin tercih ettiği bir şey değil. Çok hassas yapılan planlar bunlar. Transfer, uçak gibi rezerveleri de var. Çok kolay değişecek bir şey değil. Tüm dünyayı etkileyen bir olay olmadığı sürece 2022 sezonunda tüm turizmcilerin mutlu olacaklarını düşünüyorum. Turizmciler, bu sezonda nefes alacaktır. 2 yıl boşluktan sonra yeterli değil tabii ama nefes olacaktır. Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’yi ve Didim’i tercih etmesi, yatırımcılar anlamında gayrimenkul sektörü ve esnaflarımız için çok önemli bir girdi sağlayacaktır. Şu an için görünen turizmde sisli, puslu, bulutlu bir hava yok” dedi.

Atabay, turizmcilerin arz ve talepleri eşit bir şekilde sağlamasının önemini vurgulayarak, “Yatak sayısının kontrollü ve kademeli artması önemli. İstediğiniz kadar pazarlama yapın. Talep olur, arz olmazsa turist sayısını artıramazsınız. Sayıya çokta takılmamak gerekiyor. Nitelik ve nicelik sayısı da önemli. Gelen turistin nitelikli olması da çok önemli. Gelen turist, Türkiye’nin değerleri, kültürü, folkloru gibi farklılarını görmek istemeli ama şu anki sistem buna yol vermiyor. Antalyalı otel işletmecileri ve yatırımcılarından Didim’e büyük talep var. 2 yıl boyunca pandemi bu yatırımları durdurdu ama toparlama süreci geçireceğiz ve yatırımcıların bu düşüncelerini realize edeceklerini düşünüyoruz. Evvelden beri gelen çok istekli yatırımcılar var. Didim’de 3 otelin sıkıntısı vardı. Bir tanesi mülkiyet el değiştirerek çözüldü. Diğer iki tanesi de kiralanmıştı. Otelleri kiralayanlar Rus turist getiren bir firmaydı. Rusya’da yaşanan olumsuzluklar sonucu sanıyorum ki bu yıl otellerini açmayacaklar” diye konuştu.