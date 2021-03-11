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Dicle Üniversitesi dev projesi için destek aldı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sunulan Diyarbakır İç Kale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane Projesi Diyarbakır’ı şahlandırmak adına Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi.

Ekonomi 11.03.2021, 14:00
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Dicle Üniversitesi dev projesi için destek aldı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sunulan Diyarbakır İç Kale Artuklu Sarayı Kaçış Tüneli ile Divanhane Projesi Diyarbakır’ı şahlandırmak adına Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü üç yıldır Prof. Dr. İrfan Yıldız’ın başkanlığında devam eden kazılarla ortaya çıkarılan İçkale Amida Höyük Artuklu Sarayı’nın Kaçış Tüneli ile Divanhane ve Mekanlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral arasında rektörlük binasında projenin protokol metni imzalandı. İmza törenine projeyi sürdüren Prof. Dr. İrfan Yıldız da katıldı. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, imzalanacak proje ile Diyarbakır’a turizm akını sağlayacağını kaydetti. Maral, “İmzalayacağımız proje son iki yıllık periyotta sıklıkla gündem olan, Diyarbakır’ın hafızası niteliğinde Amida Höyüğünün daha da görünür kılınmasını, belki de bir çekim merkezi olmasını sağlayacak. Büyük bir projenin altlığı olacak, bir nevi fizibilitesi olacak. Amida Höyük’te belli bir olgunluğa gelmiş kazıların bulgularının turistleri çekebilecek formata dönüştüre bilinmesi için bir kaç proje çizimi olacak” dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, yapılan proje ile Diyarbakır tarihinin bilinenden daha eskilere götüreceğini aktardı. Prof. Dr. Karakoç, Diyarbakır tarihi açısından önemli kadim bir şehir, Amida Höyükte yapılan kazılar, Diyarbakır tarihinin bilinenden daha eskilere götürmeye başladı. Bizi heyecanlandıran olay belki El Cezeri’nin çizimlerinin bulunması orada bir robotu ya da robot maketini bir takım kalıntılar ve belgeler çıktığı zaman daha da kıymetli olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte çalışmalar devam eder. Diğer öğreti üyelerimize diğer akademisyenlerimize araştırmacılarımıza yol çizer. Bu süreçte biz Karacadağ Kalkınma Ajanısı’na teşekkür ediyoruz. Dicle Üniversitemizden gelecek bölgemize ülkemize değerli yatırımlara kapı açıyorlar. İyi bir işbirliği içerisinde devam ediyorlar” diye konuştu.

Üç yıldır devam eden kazılarla ortaya çıkarılan İçkale Amida Höyük kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ise, Amida Höyük hem Diyarbakır’ın kalbi, hem Diyarbekir ve Mezopotamya bölgesinin kalbi konumunda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldız, “Şimdiye kadar yapılan kazılarda 8 bin yıldır kesintisiz olarak devam ettiği dünyanın ender yerlerinden biridir. Amida Höyük üzerinde bulunan Artuklu Sarayı açısından önem arz ediyor. Çünkü İslam medeniyetinin ünlü bilim adamı olan ve bugün sibernetik otomasyon sistemlerinin temellerini atan ve dünyada ilk robotları yapan El Cezeri burada yaşamıştır. 3 yıldır yaptığımız kazılarda sarayın gizli tüneli dediğimiz kaçış tünelini ortaya çıkartmıştık. Divanhane ve birçok mekan ortaya çıkartıldı. Aynı zamanda roma dönemine ait bin 800 yıllık mezar odaları atık su sistemi ve dünya da bir sarayda bulunan en eski tarihli kalorifer ya da ısıtma sistemi ortaya çıkartılmıştı. Bunlar ortaya çıkartıldıktan sonra bunları projelerinin yapılması ve restorasyonlarının yapılması lazım. Bugün sözleşmesi yapılan bu projeyle ortaya çıkarttığımız Sarayın tüneli, Divanhanesi ki Evliya Çelebi diyor ki Mısırdaki Kalevon Medresesindeki süslemeler dışında gerek Anadolu da gerek Mezopotamya da bu Divanhanenin süslemeleriyle yarışabilecek süslemeler göremedim. O Divanhanenin meşhur mozaik ve çini süslemelerinin projeleri çıkartılacak. Sarayın diğer kabul salonu ve diğer mekanlarının projeleri çıkartılacak tabi röleve ve restorasyon projeleri çıkartılacak. Projelerin çıkartılması bizim için çok önemli, akabinde restorasyona başlanacak ondan sonra da inşallah alan turizme açılacak. Bu katkılarından dolayı hem Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne hem de Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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