Dicle Elektrik’ten çiftçilere uyarı: “Borcunu ödemeyen çiftçilere enerji yok”

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi sıfır faizli 5 yıl vadeli tarımsal enerji borcu olanlara verilecek krediyle ilgili Diyarbakır’da bilgilendirme toplantısı yaptı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, 6 ildeki 25 bin borcu olan çiftçiden 23 bininin borçlarını ödemeye niyetli olmadıklarını belirterek, borcunu ödemeyen çiftçilerden haciz yoluyla alacakların tahsil edileceğini ve elektrikleri kesileceği için sulama yapamayacaklarını söyledi.

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi sıfır faizli 5 yıl vadeli ’Tarımsal Sulama Elektrik Desteğiyle’ tarımsal enerji borcu olanlara verilecek krediyle ilgili Diyarbakır’da bilgilendirme toplantısı yaptı. Basın toplantısına Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ve Tarımsal Sulama Müdürü İlter Akıncı, Dicle Elektrik yöneticileri, yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, çiftçilere hem önceki dönemlere ait borçlar hem cari elektrik faturalarıyla ilgili 5 yıl vadeli sıfır faizli kredi imkanından nasıl yararlanabilecekleri anlatıldı. Dicle Elektrik şirketi borcun anaparasından da yüzde 25 indirim yaparak alacağından vazgeçtiğinin aktarıldığı toplantıda krediden nasıl yararlanılacağı bir sunumla izah edildi. Yaşar Arvas, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin bir sonraki yıl borçlarının haczedileceğini ve sulama için elektrik kullanamayacaklarını söyledi.

15 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Türkiye’de tarımsal sulamada elektrik enerjisi kullanan çiftçilere geçmiş borçlarını ödemek için sıfır faizli banka kredisi sağlandığını söyleyen Arvas, "Türkiye geneline baktığımızda borcu en fazla olan çiftçiler bizim bölgemizdeki çiftçilerdir. Bölgemizde yapılan tarımsal sulama faaliyeti ülkemizde yapılanların yarısından fazladır. Yaklaşık 13 milyar liralık sulama enerji bedelinin 6,5 milyardan fazlası bölgemizdeki çiftçiler tarafından kullanılmakta. Bu oran sadece çiftçilerimizin tükettiği yıllık enerji miktarı birçok ilimizin toplam tükettiği enerjiden fazladır. 25 binin üzerinde tarımsal suluma yapan çiftçilerimiz var, son 8 yıllık ödemelerine baktığımızda sadece yüzde 10’unun geçmiş borcu yoktur. Yüzde 90’ın borcu var, bu borç miktarı her sene ciddi oranda artış göstermekte. Güncel olarak 14 milyarı geçti, kararnameden önce çiftçilerimize birçok kolaylıklar sağladık. 15 Eylül tarihinde çiftçilerimiz ile masaya oturduğumuzda geçmiş borçlarımızı ödemekte zorlandıklarını söyleyip taksit ve indirim istediler. Şirket olarak çok ümitlendik, çiftçilerimiz için de bu bir can simidiydi. Bahsettiğimiz kredi ile bu imkanı sağlıyordu. 1 Ocak 2023’ten itibaren bölgedeki çiftçilerimiz de diğer çiftçiler gibi 125 bin lira için kredi başvurusu yapabilecekler. Bu çiftçilerimize sunacağımız son imkandır" dedi.

"Artık borcu olana değil, borcu olmayan çiftçiye kesintisiz elektrik verilecek"

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yeni dönemde borcu olmayan çiftçilere kesintisiz elektrik verileceğini belirterek, "2023’te artık borcu olan çiftçilere değil, borcu olmayan çiftçilere kesintisiz, kaliteli hizmet hedefimiz var. Diğer abone gruplarında olduğu gibi artık tarımsal sulamada da vadesinde ödenmeyen borçlarından dolayı enerji kesintilerini anlık ve vadesi geçtiği tarihten itibaren yapmaya başlayacağımızı da buradan belirteyim. Mesken abonelerine borçlarını ödemediklerinde nasıl bir ihbarda bulunuyorsak ve ödenmeyen borç için enerji kesintisi yapılacak. 2023’te tarımsal sulamada da yapacağız ve bunu çok yoğun bir şekilde yapacağız. Bu da 2023 yılı için çiftçimizde mağduriyet oluşturacak. Bugüne kadar yapmak istemediğimiz uygulamayı maalesef 2023 yılında borcunu ödemeyen çiftçilere bunu uygulamak zorundayız. Kayıt dışı ile 2023 yılında çok yoğun bir mücadele yapacağız. Borçları gelen çiftçilerimizin borçlarını artık kesme durumuna geleceğiz. 2023’ten sonra borcunun vadesi geldiğinde ödemeyen enerjisini istemediğimiz halde kesmek durumunda kalacağız. Borcunu ödemeyen çiftçilerimiz artık ekim sırasında enerji bulamayacaktır" diye konuştu.