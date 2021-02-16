DEVLETTEN KİRALAMALARDA YENİ DÖNEM !

Yeni sisteme göre, orman sınırları dışına çıkarılan ve komisyon tarafından ‘yayla’ olarak kullanılabileceği belirlenen alanlar Başbakanlık değil Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yayla vasfını kazanabilecek. Türkiye’nin arsa ve arazi yatırımlarında uzmanlaşmış ilk ve tek markası olan uparazzi’nin Genel Müdürü Hakan Erilkun ormanlık alanlarda bulunan yapı ve tesislerin kiralanmasına getirilen kolaylıkların özellikle orman turizmini olumlu etkileyeceğini, yapılacak kiralamalara getirilen zorunlu denetimlerin sıkı sıkıya uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

“Düzenlemeye göre, orman alanlarında bulunan ve kiraya verilen binaların kira artış oranında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) değil Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınacak olup, ilk kiralamalarda alınacak teminat oranı da %10’dan %3’e düşürülmüş ve kiralama süresi maksimum 10 (on) yıldan 20 (yirmi) yıla çıkarılmıştır. Alkışlanması gereken bu yeni düzenlemedeki ana amaç hem doğal tarımı ve buna bağlı turizmi desteklemek, toprağa yönelimi daha sağlıklı hale getirmek hem de ormanlık alanlarda atıl durumda bulunan yapıların fonksiyon göstermesini sağlamak.”

Uygulama ile beraber kiraya verilen gayrimenkullerin kullanım şeklindeki sıkı denetimin önemine işaret eden ve bunun kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğinin altını çizen Erilkun kiralama koşullarına getirilen azami sınırla ilgili yeni düzenleme için “Ormanlık alanların korunabilmesi ve tesislerin amaç dışı kullanımının engellenebilmesi amacıyla kira sözleşmelerine devletin yılda en az bir kez kullanım amacına uygunluğu denetlemesi koşulu da eklenmiştir. Bu da doğru ve verimli kullanım için yerinde bir uygulamadır. Hatta üçüncü kişilere yapılan kiralamalarda devletin de kazançtan pay alması mecburi denetimin verimine katkı sağlayacaktır. Çünkü yeni uygulamaya göre özel kişi ve kuruluşlar orman alanlarında devletten kiraladıkları bina ve tesislerin yüzde yirmi beşini alt kiralama suretiyle üçüncü kişilere kiraya verebilecek ancak bu durumda da bu kira bedelinin %25’ini ana kiraya veren olarak ilgili kamu kuruluşuna ödeyeceklerdir. Bu da birlikte büyümenin esas alınmasını sağlamakta ve devletin sürekli denetim yoluyla takibini kolaylaştırmaktadır.” açıklamasında bulundu ve ekledi:

uparazzi olarak, devletin toprak alım satım ve kiralamalarını ilgilendiren düzenlemelerini takip ederek, bu düzenlemeleri doğru yorumlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda orman alanlarıyla ilgili resmî gazetede yayınlanan son yönetmelik hem yatırımcıları hem yatırım uzmanlarını yakından ilgilendiriyor.