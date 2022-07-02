Devletten 4 milyon lira destek aldı, günde 5 ton süt üretmeyi hedefliyor

Siirt’te çiftçilik yapan Veysi Erkan, devletten aldığı destekle 8 milyona mal olan büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Erkan, çiftliğinde günde 5 ton süt üretmeyi hedefliyor.

Siirt’tin Kurtalan ilçesinde yıllardır çiftçilik yapan Veysi Erkan, 4 milyon lira devlet desteğiyle 8 milyon liraya kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde, günde 5 ton süt üreterek ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, 2 ay içerisinde faaliyete girecek olan çiftliğin kent ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Demirhan, “Kırsal yatırımları kalkınma çerçevesinde büyükbaş hayvan ahırının önündeyiz. Burası son modern sistemle yapılmış bir projemiz. Biz bunu Bakanlığımızın yüzde 50 hibeli kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde destekliyoruz. Yatırımcımız ilk günden bugüne kadar maliyetlerde yükseklik yaşadı ama buna rağmen yatırımcımız karşılaştığı tüm maliyetlerin üstesinden gelerek en son aşamaya getirdi. Bu sadece Siirt’in değil tüm bölgenin en modern işletmelerden biri olacak. Eski işletmesini buraya taşıyarak faaliyetine başlayacak” dedi.

İlçeye kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinin 8 milyona mal olduğunu dile getiren üretici Veysi Erkan, çiftliğin faaliyete girmesiyle süt, peynir ve yoğurt üreterek ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Erkan, “Tarım ve Hayvancılıkla uğraşıyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Biz burayı 4. etap kırsal kalkınma yatırımlar çerçevesinde hazırladık projeyi. Tam kapasite çalıştığı zaman iki ay sonra günde 5 ton süt üretmeyi hedefliyoruz il etapta. Bir sonraki etapta yoğurt, peynir yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.