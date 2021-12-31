banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
’Omicron hafif geçiyor’a güvenmeyin
’Omicron hafif geçiyor’a güvenmeyin

‘Devletimizin ve milletimizin yanındayız’ diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

Ankara’da market işleten Ahmet Arar, "Biz paranın değil bu milletin kölesiyiz" diyerek ekonomiye destek amacıyla marketindeki her şeyi maliyetine satıyor.

Ekonomi 31.12.2021, 10:41
‘Devletimizin ve milletimizin yanındayız’ diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

Ankara’da market işleten Ahmet Arar, "Biz paranın değil bu milletin kölesiyiz" diyerek ekonomiye destek amacıyla marketindeki her şeyi maliyetine satıyor.

Sincan’a bağlı Yenikent semtinde market işletmeciliği ile uğraşan Ahmet Arar, dolar yükselirken zam yapan ancak düşünce indirim yapmayan toptancılar ve zincir marketlere inat marketindeki tüm ürünleri geliş fiyatından satmaya başladı. Marketin girişine "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her şeyi geliş fiyatına satıyoruz. Biz paranın değil milletin kölesiyiz" pankartı asarak çalışmasını duyuran Arar, alışveriş yapanların aldığı ürünleri kasada okutuyor, sonrasındaysa kar marjını düşürerek geliş fiyatından satıyor. Aynı zamanda bölge halkına yardım faaliyetleri de yapan Arar, yetimlere, çalışamayacaklara el uzatıyor, kiralarını ve faturalarını ödüyor, işsizlere iş buluyor.

“Doları bahane edip malı yüksekten veren toptancılar fiyatları aşağıya çekmiyor”

Yaptığı çalışmayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Arar, doların düşmesine rağmen fiyatları aşağıya çekmeyen toptancılara inat olarak bu çalışmaya başladığını ifade ederek, "Dolar son 2-3 ayda iki katına çıktı. Aynı zamanda geçen haftalarda yarı yarıya düştü. Doları bahane edip de malı yüksek fiyattan veren toptancılar şu anda halen fiyatlarını aşağıya çekmiyorlar. Biz de bunu pahalı satmaktansa hem gıda sektörünü elinde tutan zincir marketlere bir nebze de olsa kendi çapımızda darbe vurabilmek için bütün ürünleri gücümüz yettiğince geliş fiyatına satmaya çalışıyoruz” dedi.

“Biz paranın değil milletin kölesiyiz”

Durumu kötü olan insanları görüp duyarsız kalmak istemediklerini, bundan dolayı kendi mücadelelerini başlattıklarını söyleyen Arar, “Şu kapıdan girip ekmek alamayan insanlar var. Onları görünce de duyarsız kalmak olmuyor. Biz de kendi mücadelemizi başlatalım dedik. Daha sonrasında mahalle esnafından baya destek gördüm. Onlar da başlattılar. Olabildiğince mahallemize yardım ediyoruz, gücümüz buna yetiyor. Ucuza dağıtalım istedik, bu şekilde bir kampanya başlattık. Biz paranın değil milletin kölesiyiz. Bizim için önemli olan hayır duası. Ülkedeki birçok piyasa büyük iş adamlarının, zincir marketlerin elinde. Bunlar istediği zaman fabrikalardan yüzlerce tırlık malzemeyi alıp stoklayıp istediği malzemenin fiyatını tavana da dibe de çekebiliyorlar” diye konuştu.

"Büyük marketlerden daha iyi bence"

Markete alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Yaşar İnan ise Ahmet Arar’ın faaliyetlerini değerlendirerek, “Güzel bir çalışma olmuş gerçekten de. Diğer marketlere nazaran çok da hoşuma gitti. Böyle bir çalışma yaptığı için önce market sahibi çok tebrik ediyorum. Fiyatlara baktık fiyatlar da çok uygun, çok güzel. Büyük marketlerden daha iyi bence. Ben bakkalı daha çok tercih ediyorum. Marketimizin böyle bir şey yapması daha çok hoşuma gitti” sözlerini kullandı.

Ahmet Arar, protestosunu marketindeki tüm ürünler tükenene ve toptancılar fiyat düşürene kadar sürdürmeye devam edecek.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8