‘Devletimizin ve milletimizin yanındayız’ diyen esnaf, marketindeki her şeyi maliyetine satıyor

Ankara’da market işleten Ahmet Arar, "Biz paranın değil bu milletin kölesiyiz" diyerek ekonomiye destek amacıyla marketindeki her şeyi maliyetine satıyor.

Sincan’a bağlı Yenikent semtinde market işletmeciliği ile uğraşan Ahmet Arar, dolar yükselirken zam yapan ancak düşünce indirim yapmayan toptancılar ve zincir marketlere inat marketindeki tüm ürünleri geliş fiyatından satmaya başladı. Marketin girişine "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her şeyi geliş fiyatına satıyoruz. Biz paranın değil milletin kölesiyiz" pankartı asarak çalışmasını duyuran Arar, alışveriş yapanların aldığı ürünleri kasada okutuyor, sonrasındaysa kar marjını düşürerek geliş fiyatından satıyor. Aynı zamanda bölge halkına yardım faaliyetleri de yapan Arar, yetimlere, çalışamayacaklara el uzatıyor, kiralarını ve faturalarını ödüyor, işsizlere iş buluyor.

“Doları bahane edip malı yüksekten veren toptancılar fiyatları aşağıya çekmiyor”

Yaptığı çalışmayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Arar, doların düşmesine rağmen fiyatları aşağıya çekmeyen toptancılara inat olarak bu çalışmaya başladığını ifade ederek, "Dolar son 2-3 ayda iki katına çıktı. Aynı zamanda geçen haftalarda yarı yarıya düştü. Doları bahane edip de malı yüksek fiyattan veren toptancılar şu anda halen fiyatlarını aşağıya çekmiyorlar. Biz de bunu pahalı satmaktansa hem gıda sektörünü elinde tutan zincir marketlere bir nebze de olsa kendi çapımızda darbe vurabilmek için bütün ürünleri gücümüz yettiğince geliş fiyatına satmaya çalışıyoruz” dedi.

“Biz paranın değil milletin kölesiyiz”

Durumu kötü olan insanları görüp duyarsız kalmak istemediklerini, bundan dolayı kendi mücadelelerini başlattıklarını söyleyen Arar, “Şu kapıdan girip ekmek alamayan insanlar var. Onları görünce de duyarsız kalmak olmuyor. Biz de kendi mücadelemizi başlatalım dedik. Daha sonrasında mahalle esnafından baya destek gördüm. Onlar da başlattılar. Olabildiğince mahallemize yardım ediyoruz, gücümüz buna yetiyor. Ucuza dağıtalım istedik, bu şekilde bir kampanya başlattık. Biz paranın değil milletin kölesiyiz. Bizim için önemli olan hayır duası. Ülkedeki birçok piyasa büyük iş adamlarının, zincir marketlerin elinde. Bunlar istediği zaman fabrikalardan yüzlerce tırlık malzemeyi alıp stoklayıp istediği malzemenin fiyatını tavana da dibe de çekebiliyorlar” diye konuştu.

"Büyük marketlerden daha iyi bence"

Markete alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Yaşar İnan ise Ahmet Arar’ın faaliyetlerini değerlendirerek, “Güzel bir çalışma olmuş gerçekten de. Diğer marketlere nazaran çok da hoşuma gitti. Böyle bir çalışma yaptığı için önce market sahibi çok tebrik ediyorum. Fiyatlara baktık fiyatlar da çok uygun, çok güzel. Büyük marketlerden daha iyi bence. Ben bakkalı daha çok tercih ediyorum. Marketimizin böyle bir şey yapması daha çok hoşuma gitti” sözlerini kullandı.

Ahmet Arar, protestosunu marketindeki tüm ürünler tükenene ve toptancılar fiyat düşürene kadar sürdürmeye devam edecek.