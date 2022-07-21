Devlete borcu olanlar dikkat! Gecikme faizine %60 zam geldi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık yüzde 15 olan tecil faiz oranı yıllık yüzde 24’e yükseltildi.

Ayrıca bugünkü Resmi Gazete'te yer alan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık yüzde 1,6'dan yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen karara göre, yıllık yüzde 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden tarihinden itibaren yıllık yüzde 24 olarak belirlendi.

Tebliğ tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları ile bu tarihten önce tecil edilmiş ve şartlara uygun olarak ödenen alacaklarda müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı olan yüzde 15 uygulanmaya devam edecek.

ERTELENEN ALACAKLAR İÇİN HESAPLAMA

Aynı şekilde, tebliğin yayım tarihinden önce tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizi oranı uygulanacak.

Diğer taraftan, ilgili kanuna göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecek.

TECİL FAİZİ NEDİR?

Tecil faizi kamu borcu için yapılan erteleme işlemlerinde hesaplanan ve vadesi geldikçe ödenen faizdir. Yani devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizidir.