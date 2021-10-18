banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Devlet korumasında yetişen bin 50 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen bin 50 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak

Ekonomi 18.10.2021, 12:20
Devlet korumasında yetişen bin 50 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen bin 50 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korunma ve bakım altında yetişen gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Bu kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençler için yılda üç kez atama yapılıyor.

Bu kapsamda 3 Kasım 2021 tarihinde hak sahibi 1050 gencin ataması eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021’de e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütüyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55 bin 862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2