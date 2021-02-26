Devlet destek verdi, Siirt’te çinko izabe tesisinin yapımına başlandı

Siirt’te devlet desteği ile yapımı süren Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatı devam ediyor. Tesisin faaliyete geçmesi ile 3 bin kişinin istihdam edileceği kaydedilirken, ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlanacağı belirtildi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle beraber 3 bin kişinin istihdam edileceği, ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlanacağı öğrenildi. İnşası süren tesiste incelemede bulunan Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye’deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağını söyledi.

3 bin kişi istihdam edilecek

Lineer Grup’un önümüzdeki aylarda işçi alımı yapacağını aktaran Kuzu, "Tesis yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek. Bu da Siirt açısından oldukça önemli bir rakam, kendilerine de bu hususta teşekkür ediyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde ilimize Lineer Grup geldi. Lineer Grup buraya büyük bir bakır işleme tesisi kurmaya başladı. Dün inşaatı gezdim. Güzel bir çalışma yapmışlar. Nisan, mayıs ayları gibi de devreye girecek. İnşaat kısmı bitecek. Makinalar şu anda geliyor. Bunun yanında diğer sanayi kuruluşları da bakıra yönelik yan sanayi kurulacak. Bunların da çalışmalarını yapıyorlar. Kendileriyle görüştük. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle taleplerini karşılama adına yeni arsalarını kendilerine tahsis ettik. Bunun dışında organizemiz bugün itibarı ile artık ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Yeni arayışlar içindeyiz. Organizenin yanında Tarım ve Oman Bakanlığına ait olsun gerek diğer kurumlara ait olsun diğer kuruluşlarla da işbirliği yaparak Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu öncülüğünde bizlerin de takibiyle kamulaştırma çalışmalarını hızlandırıp, Organize Sanayi Bölgemizi genişleterek yeni yatırımlar çekmek için gereken bütün çalışmaları yapıyoruz. Kamulaştırma çalışmaları da inşallah bir sene içinde bitecek. Kamulaştırma çalışmaları biter bitmez de Sanayi Bakanlığından özellikle alt yapı için, alt yapının iyileştirilmesi için, alt yapının yapımı için devreye girip ihaleye çıkaracağız" dedi.