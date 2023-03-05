Devlet desteğiyle tekstil atölyesi kurdu, hedef 100 kişilik istihdam

KOSGEB’den aldığı destekle iş yerini kurma hayaline geçen yıl kavuştuğunu dile getiren Uğur, özellikle kadınlara istihdam olanağı sunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

KOSGEB’den aldığı makine desteği ile kurduğu tekstil atölyesinde 35 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci Cahide Uğur, “bir buçuk yıl önce bu tekstil işine girdim. Tecrübesizdim ve personeller ile birlikte eğitim kendim. Burada artık hem ustalık, işletmecilik ve yöneticilik yapıyorum" dedi.

35 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Uğur, "KOSGEB’ten destek aldım, İŞKUR’dan destek aldım, Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki Eğitimden destek alıyorum. Her türlü desteklerden faydalanmaya çalışıyorum. Günde bin 700 civarında ürün çıkarıyoruz. Atölyeyi daha da büyütmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda personel destekleri ile birlikte daha çok büyüyeceğimize inanıyorum. Kendi markamızı oluşturacağız, mesleki eğitimden staj görüyorlar, hem iş imkanı oluyor, hem de meslek ediniyorlar. Hem meslek edinmenin, hem üretmenin hem kendi yaptığımız işi görünce mutlu oluyoruz ve mutlu oluyorlar” şeklinde konuştu.

Stajyer öğrenci olarak çalışan İrem Ertaş, “4 aydır tekstilde çalışıyorum. Şu an kursiyer olarak çalışıyorum. Hem meslek öğreniyoruz hem de ilerde daha iyi bir iş olanağı için sertifikada alıyoruz. 6 aylık kurstan sonra. Hem üniversite için paramı biriktiriyorum hem de burada çevremi geliştirdim. Yeni yeni insanlar tanıdım, güzel zaman geçiriyorum, aileme maddi destekte bulunuyorum” ifadelerinde bulundu.

İki ayağından engelli olan Hasan Barın da, “Şırnak’ta iş bulmak eskiden baya sıkıntıydı. Cahide Uğur gibi insan var oldukça iş kapısı açılıyor bizlere. Böyle bir tekstil atölyesinde iş imkanı sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.