Devlet desteğiyle kurduğu serada pandemi döneminde üretime destek oluyor

Bursa’da çalıştığı fabrikadan korona virüs süreci nedeniyle ayrılarak memleketi Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesine dönen mühendis Yekta Ürün, devlet desteğiyle kurduğu serada domates üretmeye başladı. Yüzde 70 hibe desteği ile serasını kuran genç girişimci, dönüm başına 25 ton domates almayı hedefliyor.

Bursa’da çalıştığı fabrikadan ayrılan ve memleketine dönme kararı alan 28 yaşındaki elektrik elektronik mühendisi Yekta Ürün, Hilal beldesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen Uludere Seracılık ile Kendi Üretiyor Projesine başvurdu. Projesi onaylanan ve yüzde 70 hibe desteği alan Yekta Ürün, kiraladığı 17 dönüm arazinin 5 dönümünde domates üretmek için sera kurdu.

“Teknoloji ile tarımı birleştirirseniz verimi arttırırsınız”

Ürün, ekolojik tarım yapmak istediğini belirterek, başvurusunun kabul edilmesi üzerine devlet desteğiyle sera kurduğunu söyledi. Teknoloji ile tarımın birleştirilmesi durumunda verimin artacağını kaydeden Ürün, “Uludere’ye geldiğimde bir sera projesinden bahsettiler. Bende dedim ki zaten benim bir projem var. İsterseniz bu ikisini birleştirelim. Daha önce burada seracılık olmadığı için kimse sera nedir nasıl yapılır, verim alınabilir mi, toprağı uygunu mudur, güneşlenme süreleri yeterli midir gibi konuları bilmiyordu. Biz burada Şırnak Üniversitesindeki hocalarla birlikte çeşitli fizibilite raporları hazırladık. Burada seracılık yapılabildiğine dair, raporlar hazırladık. Akabinde Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurduk bu projeleri alabilmek için. Yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu toplam alanımız 17 dönümdür. Bir sonraki hedefimiz topraksız tarım yapmak. Şimdilik topraklı seracılıkla başladık. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu sistemimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Benim buradaki amacım teknolojik ile tarımı birleştirebilmek. Teknoloji ile tarımı birleştirebilirseniz verimi yükseltmiş olursunuz. Geleneksel tarımdan ziyade tamamen teknolojiye ve bilime bağlı tarım bitkileri üretmek istiyoruz. Buradaki amacımız kesinlikle sıfır ilaç kullanmak. Hiçbir şekilde zirai ilaç, kimyasal ilaç kullanmadan tamamen organik tarım yapabilmek. Ben bu fikre nereden ulaştım, Türkiye’de bazen üretilen domatesler sınırdan geri dönüyor. İlaçlı oldukları için. Bizim buradaki tek amacımız ilaçsız zirai herhangi bir kimyasal ilaç olmadan da tarım yapabildiğini göstermek” dedi.

“Projeye 300 bin lira harcadık”

Seraları yüzde 70 hibe desteği ile kurduklarını dile getiren Ürün, “Bu seralar için yüzde 70 hibe desteği aldık. Yüzde 30’unu ben kendim karşıladım. Ondan sonra geliştirme aşamaları için tarımdan destek alabiliyoruz. Yaklaşık 300 bin lira harcadık bu projemize. Yüzde 70’ini devlet destekli, yüzde 30’ünü ise biz karşıladık. Biz bu seraları iki aydır kurduk. Domates ekeceğiz ilk etapta. Daha sonraki dönemlerde marul ve salatalık gibi çeşitli bitkiler yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yöresel yönetmelerle yapıldığında bir dönüm başına 10 ton domates bekleniyor. Ancak bizim yaptığımız fizibilite çalışmalarıyla bu verimi 20 ile 25 tona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.