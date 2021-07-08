Devlet desteğiyle annesinin 22 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Mardin’de 24 yaşındaki genç, annesinin 22 yıllık hindi çiftliği kurma hayalini, devlet desteğiyle gerçekleştirdi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, 24 yaşında olan olan Zeynettin Düken isimli genç, Avrupa Birliği onaylı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) hibe desteği sayesinde annesinin 22 yıldır hayalini kurduğu hindi çiftliğini kurdu. Düken, yaklaşık 2 yıl önce kendi imkanlarıyla çiftlik kurmaya çalıştı, sermayesi yetmeyince TKDK’ya hibe desteği için başvuruda bulundu. TKDK tarafından yapılan başvurusu kabul edilen Düken, yüzde 65 hibe desteğiyle, yaklaşık 3 ay önce tamamladığı hindi çiftliği yapımına başladı. Düken’in tek isteği ise üretim yapabilmesi için yem ve yavru hayvan desteğinin yapılması.

İçerisinde son teknoloji donanımlı hindi çiftliğinin kapalı alanı bin 200 metrekare toplam yeşil alan ve toplamda 13 bin metrekare alan üzerine kurulu. 2850 hindi kapasiteli çiftlikte havalandırma için fan, hayvan yemlikleri sulukları, ölü hayvan çukuru, foseptik çukuru, gübre silosu, yem odası, jeneratör odası, hasta hayvan odası, veteriner odası, işçi odası, misafir odası, tuvalet ve banyo gibi bölümlerden oluşmaktadır. Çiftlikte, sabah saat 05.00’te havalandırma fanlandırma fanları devreye giriyor içerideki kötü hava dışarıya çıkıyor, daha sonra hindilerin bulunduğu kısım temizlenip dezenfekte ediliyor. İlk olarak, hindiler yemleniyor ve suları veriliyor daha sonra sağ, ölü veya direnç durumları kontrol ediliyor.

"Amacımız doğal hindi üretimi"

Çiftlik sahibi Zeynettin Düken, amaçlarının doğal hindi üretimi yapmak olduğunu söyledi. Düken, "İki yıl önce merkezden kırsala geçtiğimiz dönemde, ilk başta kendi imkanlarımızla küçük çaplı bir hindi çiftliği kurmaya karar vermiştik, fakat hesaplarımız doğrultusunda bir sonuca varamadık. Haberlerden veya çevremizden edindiğimiz bilgilerden faydalanarak bu projeye başvurduk. Almış olduğumuz destek, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’nun Avrupa Birliği onaylı bir hibe desteğidir. Kendi imkanlarımla bu projeye başvurdum, başvuru sonucunda beni oraya çağırdılar, orada yetkililere sunumumdan bahsettim ve proje için onay alabildim. Devletimiz de sağ olsun yardımcı oldu. Mardin’deki belediyeler ve ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz de bu süreçte yardımcı oldular. Projenin onaylanması sürecinde yetkililer devamlı olarak kontrole geliyorlardı, köylere olan yakınlık ve uzaklık mesafelerine bakılıyordu. Bayağı kurumdan onay ve izinler almamızın sonucunda çiftliğimizin yapımına başladık ve çiftliğimizi kurduk. Çiftliğimiz, 2850 hindi kapasitelidir, son teknolojik aletler ile donanımlıdır. Hindilerin ilaç ve tedavilerini veteriner hekimler sağlıyorlar. Veteriner hekimler buraya haftalık rutin kontrol ve bakıma geliyorlar. Hindiler için hangi ilaç uygun ise o ilaçları veriyoruz. Hindilere verilen yemler ise antibiyotikten ziyade tamamen doğal olan sarımsak gibi yemlerdir ve doğal yemler sayesinde hindileri kış aylarında dinç tutmaya çalışıyoruz. Hindiler için hiçbir şekilde çabuk büyüsün diye hedefimiz yok, amacımız doğal büyüsün, halkın hoşuna gitsin ki bizi tekrardan tercih etsinler" dedi.

"Tek eksiğimiz, yem ve yavru hayvan"

Hindi üretimi yapabilmeleri için tek eksikliklerinin yem ve yavru hayvan olduğunu dile getiren Dükken, "Yem fiyatları bayağı tavan yaptı. Bu sebeple yeme çok ihtiyacımız var. Şu anda özellikle de yavru hindiye ihtiyacımız var. Çiftliğimiz kurulmuş olabilir ama işleyebilmesi için 2 tane ham madde lazım. Bu ham maddelerden bir tanesi yem diğeri ise yavru hindidir. Şayet bu eksikliklerimiz de tamamlanabilirse, devletimizin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayabileceğime inanıyorum, sonuna kadar devletimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye hazırım" diye konuştu.

"Gençler, devletin desteklediği projelere başvursunlar"

Girişim yönünde kendisi gibi hedefleri olan işsiz gençlere tavsiyelerde bulunan Zeynettin Düken, genç girişimcilerin devletin destekte bulunduğu projeye başvurmaları yönünde tavsiyede bulundu. Düken, "Şu anki üniversite mezunu olup işi olmayan gençlere tavsiyemdir, şayet boşta kalıyorlarsa herhangi bir meslekte çalışma imkanları yok ve hiçbir sanat ile zanaatları yoksa bence sermayeleri doğrultusunda devletin desteklediği projelere başvursunlar. Şayet benim maddi açıdan hiç gücüm yoktu, devlete güvenip böyle bir girişimde bulundum ve memnun da kaldım. Sağ olsun, devletimiz eksikliğini hiçbir zaman göstermedi, devlet yetkilileri sürekli yanımızda oldu ve kontrole geldiler ve eksikliklerimizi giderdiler. Biz ne yaptıysak devletimiz sayesinde yaptık. Amacım, çiftliğimi büyütmek, devletimizin ekonomisine katkı sağlamak ve halkımıza istihdam ve ekonomik olarak katkıda bulunmaktır. Ne kadar çok aileye iş istihdamı sağlarsam hem benim açımdan iyi olur hem de Allah katında hayırlı olur. Çünkü, ne kadar çok aileye iş istihdamı sağlarsam, o kadar ailenin evine ekmek girer ve o kadar aile bu şekilde geçimini sağlamaya vesile olurum" şeklinde konuştu.

"Umarım Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve onun gibi liderler ülkemizi yönetmeye devam eder"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden Cumhurbaşkanlığı yaptığı günümüze kadar Türkiye’yi iyi bir konuma getirdiğini ifade eden Düken, "Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanlığı görevine kadar ülkemizi en iyi konuma getirdiğini düşünüyorum. Şu anda devletimiz iyi yönde ilerleme kat ediyor ve ayaktaysa bu Cumhurbaşkanımızın sayesindedir. Rabbim onun sırtını değdirmesin. Umarım Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve onun gibi liderler ülkemizi yönetir" diye konuştu.

"22 yıllık hayalimdi"

Anne Mahsume Düken de hindi çiftliği kurmanın kendisinin 22 yıllık hayali olduğunu belirterek, amacının farklı illerde çalışan çocuklarının bir araya getirmek olduğunu söyledi. Anne Düken, "Benim 4 oğlum var; her biri farklı şehirdeler. Tüm çocuklarımın bir araya gelip birlikte bir iş kurup kendi işlerinin başlarına gelmelerini istedim. Bu hindi çiftliği 22 yıllık hayalimdi. 22 yıldır hep hayalim hindi çiftliği kurmak ve çiftliğin etrafında gezdirip, doğal hindi üretimi yaparak halkıma hizmet etmekti. Çocuklarımın bir araya gelmelerini, farklı yerlerde çalışmamalarını istedim. Erkek çocuklarımın işlerinin başına geçmelerini istiyorum. Amacım, çocuklarım, doğal bir şekilde hindi üretimi yapıp devletimiz ve milletimize hizmet etmeleridir. Çiftliğimiz 3 aydır bitmiş, çalışmak üzere bir vaziyette, ancak ne yemimiz var ne de yavru hayvanlarımız var. Yavru hindi ve yem desteğinin yapılmasını istiyoruz. Yem ve yavru hindi olmadığı için 3 aydır boştayız, iş yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.