Dev yatırıma günde tek sefer verildi

Geçtiğimiz ay açılışı yapılan Tokat Havalimanında yüksek talebe rağmen günde tek seferlik uçuş verilmesi tepkilere neden oldu.

Yaklaşık 1,5 ay önce açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanından İstanbul’a günlük karşılıklı olarak tek uçak seferi yapılıyor. Tam kapasite ile yapılan seferler nedeni ile bilet bulmakta zorluk yaşayan vatandaşlar THY’den, özel firmalardan ek uçak seferi konulmasını bekliyor.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, vatandaşın havayolu ile ulaşıma yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Havaalanımız açılmadan önce Devlet Hava Meydanlarıyla, Türk Hava Yolları’yla yapmış olduğumuz görüşmelerde günlük bir tek uçak seferi konulacağına ama duruma göre daha sonra takviye edileceğini söylemişti yetkililer. Tabii bu geçen 1,5 aylık süre içerisinde Tokat uçakları gidiş geliş ful dolu. Bu nedenle hemşerilerimizin uçakta yer bulamıyoruz, bilet alamıyoruz gibi birtakım serzenişler de söz konusu. Buna bağlı ayrıca uçak bileti fiyatları da arttı. Bu anlamda Tokat’a ikinci uçak seferinin konulması gerektiğini düşünüyorum“ dedi.

Başkan Çelik, Türkiye’de istenildiği kadar yolcu sayısına sahip olmayan havalimanlarına uçak seferlerinin yapıldığını ileri sürerek, “Türk Hava Yolları da bir özel ticari bir firma, özel hava şirketleri de öyle. Ben hangi havaalanına daha çok sefer konulursa daha çok karlılığı olacaksa oraya veya oradaki talebin daha dikkate alınacağını veya ciddiye alınacağını düşünüyorum. Bu anlamda da bu sıkıntımızın yakın bir zamanda giderileceğini düşünüyorum. İkinci uçak seferinin konmasıyla ayrıca uçuş saatleriyle ilgili bu anlamda bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum. En azından bizim de bununla ilgili bir talebimiz olacak. Bunun da makul karşılanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.