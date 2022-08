Dev Sosyal Konut Projesi, başlamadan etkisini gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıntılarını açıklayacağı dev Sosyal Konut Projesi, daha başlamadan konut sektöründe büyük hareketlilik yaşattı. Hızla yükselen satılık ve kiralık ev fiyatları durdu. Gayrimenkul uzmanları, projenin hem ev satış fiyatlarını hem de kiraları düşüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli vatandaşların faydalanabileceği Sosyal Konut Projesi’nin detaylarını yakın zamanda açıklayacağını duyurması piyasada da hareketlilik yaşattı. Proje daha başlamadan konut ve kira fiyatlarındaki artışı durdurdu. Gayrimenkul uzmanları da heyecanla projeye dair ayrıntılı açıklamayı en az 100 bin konut yapılacağının altını çizdi.

“Projeden Türkiye’nin genelindeki bütün iller faydalanacak”

Sosyal Konut Projesi’yle ilgili konuşan Emlak Temsilcisi Kazım Türkay, “Cumhurbaşkanımızın son yaptığı açıklamaya göre uzun vadeli Sosyal Konut Projesi başlattı. Çok uzun zamandır insanların bu yönde beklentisi vardı. Gerçekten piyasada sıkışıklık vardı ve sosyal konuta olan ihtiyaç günden güne artmaktaydı. Bununla ilgili güzel bir çalışma olacak. Bu projeden Türkiye’nin genelindeki bütün iller faydalanacak ama bunun yoğun bir kısmı İstanbul’da gerçekleşecek. İstanbul’da yaşayan insan sayısının fazlalığı buna sebep. Bu projeden faydalanacak olanlar; yeni evli çiftler, ilk kez daire sahibi olacak kişiler, şehit aileleri ve yakınları. TOKİ zaten son çalışmalarıyla Başakşehir, Silivri, Çatalca gibi bölgelerde çalışma yapıyor. Yine buralarda; karşıda da, Sultanbeyli ve Tuzla tarafındaki bölgelerin bu projeyle yoğunlaşıp faydalanılacağını düşünüyorum. Bir de bunların tamamı yatay mimari olacak. Yatay mimari, TOKİ’nin yeni geçtiği bir sistem. Bu sistemde de daha nezih ve ferah evler oluşacaktır” şeklinde konuştu.

“Projeyle beraber insanlar konuta daha rahat ulaşacak”

Projenin yerinde ve faydalı olduğunu belirten Türkay, “Zaten burada devletimizin amacı daha nitelikli, kullanılabilir ve ucuz konut elde etmek. Piyasada böyle bir beklenti var. Daire yokluğunun ciddi anlamda sıkıntısı var. Daire olmadığı için insanlar hem kira anlamında hem satın alma anlamında mağdur oluyor. Bu projeyle beraber insanlar konuta daha rahat ulaşacaklar. Kiraların ve daire fiyatlarının da bir miktar geri geleceğini düşünüyorum. Halkımız açısından bu güzel bir müjde oldu. İnşallah bir an önce gerçekleşir” dedi.

“Sosyal Konut Projesi, inşat sektörünü de canlandıracak”

Büyük bir projenin geldiğini vurgulayan emlak ofis sahibi Esra Ekrekli ise, “Sosyal Konut Projesi 100 bin konut diye adlandırılıyor, belki daha fazla olacak, bunu şu an bilemiyoruz ama ciddi anlamda büyük bir proje geliyor. Bu projenin konut ve kira fiyatlarını düşürmesini bekliyoruz. Artan maliyetler nedeniyle ciddi bir yükseliş olmuştu ancak bu Sosyal Konut Projesi’nin fiyatları düşürmesini bekliyoruz. Sosyal Konut Projesi’nin gelmesi inşat sektörünü de canlandırır. Haliyle işler artar. En önemlisi konut ihtiyacı karşılanmaya başlanır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olma ihtimali bizim sektörümüzdeki yelpazeyi de genişletecektir” ifadelerini kullandı.

“Birçok vatandaş projeye dahil olmak için bizi arıyor”

Projenin kısa bir zaman önce duyurulmasına rağmen artan fiyatları durdurduğunu söyleyen Ekrekli, “Şu anda daha çok yeni ama birkaç gündür konut fiyatlarındaki yükselişin durduğunu gördüm. İrtibat halinde olduğumuz müşterilerle her görüştüğümüzde yükselen bir rakam vardı ama şimdi rakamların yükselmediğini hatta müşterilerin bir an önce satmaya çalıştıklarını görüyorum. Bu projeyi duyan bütün alıcılar, projeye nasıl dahil olabileceklerini, nereden kayıt yaptıracaklarını soruyorlar. Sosyal Konut Projesi’ni duyduktan sonra birçok vatandaş beklemeye geçti. İnsanlar şu an daha detaylı açıklamaların yapılmasını bekliyorlar. Kalabalık olan semtlerin konuta daha çok ihtiyacı var. Oralarda alternatif olmadığı için de fiyatları yükseltiyor. Bağcılar gibi iç kesimlere yapılabilir veya havalimanına yakın yerler de çok önemli. Oralarda da sosyal konutun yapılması gerçekten önemli. Biz de heyecanla bekliyoruz. Beklentimiz de büyük. Faydalı olacağına da inanıyoruz” dedi.