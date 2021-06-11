Dev güneş santralinin SCADA binasının temeli bakanların katılımıyla atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dev güneş enerji santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin ilk fazının tamamlanması ve SCADA binasının temelini atmak ve sahada incelemelerde bulunmak üzere Konya’nın Karapınar ilçesine geldi.

Tamamlandığında 1000 MW kapasiteyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacak Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin ilk fazının tamamlanması ve SCADA binasının temelinin atılması dolayısıyla program düzenlendi. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üst düzey bürokratlar ve protokol mensupları katıldı.

“Yenilenebilir enerji yatırımıyla insanımıza, ekonomimize faaliyet sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Törende konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanımızda 9 ayda 700 bin adet panel montajı tamamlandı. Kurulumu yapılacak panellerin yüzde 30’unu sahada tamamladık. Santralimizin 1. fazını Allah’ın izniyle tamamladık. Santralimizin Türkiye’nin en büyük güney enerjisi merkezi olduğunu söylemek isterim. Tesisimizin tamamı Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5 büyük santrali arasında yer alacak. Biz bu yenilenebilir enerji yatırımıyla insanımıza, ekonomimize faaliyet sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birinci fazı tamamlanan üretim tesisimizin bedeli toplam 1 milyar dolar. Ankara’dakinin de 400 milyon dolar olmuştur. Pandemi koşullarına rağmen 1 milyar 400 milyon liralık yatırımı 2022 sonunda tamamlayıp ülkemizin ve ekonomimizin hizmetine açmış olacağız. 700 bin adet panelin kurulumu tamamlandı, üretime başladı. Her bir panelden maksimum verim alıyoruz. Santralimizde kullanılmakta olan akıllı takip sistemiyle doğuşundan batışına kadar güneşi takip ederek yüzde 12 daha fazla elektrik üretimi yapıyoruz. Fabrikamız ve santralimiz yıllık 1,5 milyon ton karbon emisyonu ve yaklaşık 400 milyon dolarlık döviz çıkışını engelleyecektir. Bugün santralimizin SCADA merkezinin temelini atıyoruz. Tasarımını bir mimari yarışmayla yaptık. Yalnızca yönetim merkezi değil, bu alanda çalışan profesörlerin, akademisyenlerin teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olacaktır. Yenilenebilir enerjiyi temsil eden bu görkemli yapının açılışında da bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum, bakanlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, güçlü iktidar ile ülkenin başarıya ilerlediğini belirterek, “Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda ne zaman güçlü bir siyasi iktidar varsa büyük yatırım ve hamleler gerçekleştirilmiş. Adnan Menderes, Özal ve Necmettin Erbakan döneminde olduğu gibi bugün de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidarı ile birlikte Türkiye’de çok daha büyük başarılara imza atıldı. Türkiye’yi engellemeye çalışanlara rağmen, yatırımları engellemeye çalışanlara rağmen önümüze, işimize bakıyoruz. Gerçek gündem ve yatırımlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgına rağmen bu yatırımı aksatmadan devam ettiren Kalyon Holding’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Beceriksiz zihniyetler yüzünden uzun yıllar ilerlemeden hak ettiğimiz payı alamadık”

Türkiye’de gerçekleştirilen proje yatırımlarından bahsederek konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün de yine tamamlandığında dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olacak projenin, SCADA merkezinin temel atması için Konya’dayız. Hamdolsun 2 gündür üst üste milli gelirimize, üretimimize, istihdamımıza büyük katkı sağlayacak yatırımları gündem ediyoruz. Bugün temelini attığımız SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin adeta beyni olacak. Bir yanda devasa çorak bir alanda panellerle güneşten enerjisi alınırken, diğer yanda bu merkezde tüm bu teknoloji takip edilip, müdahaleler yapılacak. Burada veri tabanlı kontrol ve izleme yaklaşımıyla, ekipman kontrolünden üretim planlamaya, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tesisin bütün sistemlerine hükmeden bir yapı bulunacak. Sahip olduğu donanımlarla bir teknoloji merkezi görevini de yürütecek. İnşallah bu bina tamamlandığında, santralin görünen yüzü olarak bu ihtişamın da bir mührü olacak. Türkiye’nin adeta tek çölü olan bu bölgeyi hem çevreye hem ekonomiye kazandırarak vaha anlamını çoktan hak eden bu projenin simgesi olacak. Zaten mimari projenin adı ’Vaha’ymış. Ben bu güzel projeyi hazırlayan ekibi de ayrıca tebrik ediyorum. Hazreti Mevlana’nın çok sevdiğim bir sözü var. ’Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala!’ Evet, Türkiye, gözlerine perde inmiş beceriksiz zihniyetler yüzünden uzun yıllar ilerlemeden, kalkınmadan, küresel rekabetten hak ettiği payı alamadı. Bizden önce bir gram dahi altın işletmeciliği yapılmayan Türkiye’de biz yıllık 42 ton altın üretiyoruz. Eğitimde, sağlıkta, enerjide, sanayide, teknolojide maalesef bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir iradenin liderliği tüm bu yolları bize açıyor. İşte son dönemde enerji alanındaki atılımlarımız da aslında bu vizyonun bir ürünü. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir bir arz dengesi sağlamak ve en önemlisi de çevreci bir yaklaşımla yenilenebilir enerji alanına büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız öncü bir rol oynuyor. Yaptığımız büyük çaplı yatırımlarla, dünyada bu alandaki pozisyonumuzu her yıl yukarılara doğru taşıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da diğer bakanlıklarımızla koordinasyon haline yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ediyoruz. Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken, altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar 13 işletmenin ar-ge ve tasarım merkezi kurmalarını destekledik. Yenilenebilir enerji projelerine kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla 229 milyon lira kaynak aktardık. TÜBİTAK, yenilenebilir enerji teknolojileri kapsamındaki 930 proje için 710 milyon liralık bütçe oluşturdu. Ayrıca kamu kurumları araştırma merkezlerinde de sektörü destekleyici nitelikte Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. TÜBİTAK MAM’ın yürüttüğü Fotovoltaik Temelli GES Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Urfa Ceylanpınar TİGEM işletmelerinde 6 Megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurduk. TÜBİTAK MAM gibi kamu, özel sektör ve üniversite laboratuvarlarında yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda onlarca farklı proje çalışılıyor. Tabii her alanda olduğu gibi bu alanda da özellikle test ve sertifikasyon ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına giden milli servetimizin yurt içinde kalmasına yönelik adımlar attık. Bu bağlamda 5 milyon liralık yatırımla ülkemizin ilk akredite Fotovoltaik Modül Test Laboratuvarı’nı kurduk. İşletmelerimiz bu alandaki birçok testi artık bu merkezimizde gerçekleştirebiliyor. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla bölgesel anlamda da illerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Mevlana Kalkınma Ajansının destekleri sonucunda 9 bin 200 kilovatlık kurulu güç faaliyet geçti. İşte tüm bunların yanında Konya Karapınar Enerji Santralimiz için de desteklerimizi verdik, vermeye devam ediyoruz. Buradaki yatırım için bir teşvik belgesi düzenledik. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin bir kısmını da buradaki yatırımın ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleyip tahsis ettik. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kalyon YEKA GES projesi; bütüncül bakış açısı, entegre planlama ve yüksek teknolojili çıktı konseptinin muazzam bir örneği. Biliyorsunuz geçen yıl Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızla beraber Kalyon Holding’in 400 milyon dolara mâl olan hücre ve güneş paneli fabrikasının açılışını yapmıştık. İşte o fabrika bu entegre projede, güneş panelleri tedarikçisi olarak konumlandırıldı. Ankara’da üretilen paneller burada kuruluyor. Az önce ifade edildiği gibi, bugüne kadar toplam 227 megawatt gücündeki panelin kurulumu tamamlandı, işletmeye alındı yani elektrik üretimi başladı. Kalanı da inşallah 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu sayede Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, Allah’ın izniyle dünyada parmakla gösterilen santrallerinden biri haline gelecek. Tabii biliyorsunuz Karapınar GES tamamlandığında uzaydan da görülebilen bir hale gelecek. Biz de inşallah Göktürk ve İmece uydularımızla burayı fotoğraflarız. Biz Türkiye’nin GES projeleriyle ve bu projelerin arkasındaki teknoloji üretimiyle önemli bir oyuncu olmasını istiyoruz. Ankara’daki güneş paneli fabrikasının önümüzdeki aylarda devreye alınacak ek yatırımla sadece buraya değil iç piyasaya ve ihracata da panel sunmaya başlamasını bu nedenle çok önemsiyoruz. Ülkemizin tek gerçek gündemi yatırım, istihdam, üretim, ihracat olmalı. İşte ülkemizin ihtiyacı olan her şey bu projede var. Ben bu vesileyle Kalyon Holding’i yüksek teknolojili yatırımlara verdikleri bu önemden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Yürüttüğümüz politikaların ve sağladığımız desteklerin sonucu olarak, bugün kaynaklarımızı daha verimli ve doğru bir şekilde kullanabiliyoruz. Türkiye için stratejik öneme sahip enerjinin bir kısmını yerli ve milli imkânlarla üretiyoruz. Dünya’yı felakete sürükleme potansiyeli olan küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik önemli katkılar sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında her alanda bir üretim seferberliği içindeyiz. Organize Sanayi Bölgelerimizde ve yüksek teknolojili üretim üslerimiz olan Endüstri Bölgelerinde Türkiye’nin yarınları için yeni tesisler yeni yatırımlar devreye giriyor. İşte Karapınar GES gibi mega yatırımlara kapı aralıyoruz. Bu tesis, muazzam güneş enerjisi santrali ve modern SCADA merkeziyle, temiz enerji devrimine göz kırpıyor. Burası enerjisini güneşten, bizse enerjimizi milletimize hizmet etme aşkından alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımımız hız kesmiyor. Ve bunun meyvelerini şimdiden görmeye başlamanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Pandeminin adeta insanlığı esir aldığı, üretim ve ticaret sistemlerini kilitlediği bir dönemde dile kolay Türkiye, yüzde 7 büyümeyi başardı. Bakın yılın ilk çeyreğinde G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen 2. ülke olduk. Hamdolsun imalat sanayimiz de yüzümüzü güldürdü ve yüzde 12,2’lik oranla büyümeye en çok katkı sağlayan sektör oldu. İstatistikler kağıtta, ancak gerçekler, işte burada! Bu gördüğümüz tesislerde, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış fabrikalarımızda. Gelin görün ki muhalefet, çatlak sesli bir koro halinde bu kanlı canlı tesislere yok diyor. Yapılan yatırımları küçümsüyor. Üretim verilerini hiçe sayıyor. İhracatı görmezden geliyor. Az önce Hazreti Mevlana’nın sözünde ifade edildiği gibi adeta gözlerine perde inmiş durumda. Tabii ki onlar görmüyor diye bu yatırımlar bu tesisler yok olmuyor. Artık her alanda kendine güvenen bir Türkiye var. Enerjideki atılımlarıyla, sanayideki yatırımlarıyla, teknolojideki hamleleriyle geleceği takip eden değil, geleceği tayin eden bir Türkiye var. Bu bağlamda ben bu güce katkı sağlayan her bir yatırım için müteşebbislerimizi en içten dileklerimle kutluyorum. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ve SCADA Merkezi’nin inşasında fikri ve fiziki anlamda emeği geçecek her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Türkiye’nin bu yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıt kullanımını azaltması bakımından iklim dostu yatırımlar olarak hayati önem taşıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün yenilenebilir enerjinin tüm dünyanın gündemi olduğunu belirterek, "Ülkemiz de yenilenebilir enerji noktasında Avrupa’da 7, dünyada 13. sırada. Peki, bu bizim için neyi ifade ediyor? Bugün tüm dünya iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle adeta boğuşuyor. Maalesef biz de iklim krizinin olumsuz etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biriyiz. Bakın, çok uzağa gitmemize gerek yok. Burada Karapınar’ımızda 250 metrelere kadar inilmesine rağmen su zor bulunuyor. Obrukların sayısı ne yazık ki 600’ü geçmiş durumda. ’Dünya’nın nazar boncuğu’ Meke Gölü kurudu. Ülkemizin her yerinde, sel, heyelan, hortum, kuraklık gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşıyoruz. İşte Türkiye’nin bu yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıt kullanımını azaltması bakımından iklim dostu yatırımlar olarak hayati önem taşıyor. Biz de bakanlık olarak; iklim dostu tüm enerji yatırımlarını destekliyoruz. Burada 27 milyon metrekarelik bu alanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza hemen tahsis ettik. Bugün tesisimizin 267 megavat panel gücündeki 4 milyon m2’lik FAZ-I kısmının panel kurulumu tamamlandı. İnşallah Karapınar GES tam kapasiteyle 2022 yılının sonunda devreye alınacak. Burada 20 milyon metrekarelik bir alan, güneş panelleriyle donatılacak. Her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt kullanımı da engellenmiş olacak. İşte böyle bir tesisi taçlandıran ve bir araya gelmemize vesile olan Karapınar Scada Merkezi binasının temellerini hep birlikte atıyoruz. İnşallah bu tesisimiz bölgeye hareketlilik getirecek. Bu merkezimizde güneş enerjisi teknolojileri anlatılacak. Türkiye’nin her yerinden güneş enerjisi teknolojilerini merak edenlere burada bilgiler verilecek. Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Toplantılara, sempozyumlara, kongrelere ev sahipliği yapacak. Yine Türkiye’nin birçok yerinden öğrenciler buraya gelecek, burada tecrübe edinecekler. Ben, temelini attığımız bu muhteşem tesisin, başta gençlerimiz, evlatlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün artık tüm dünyada enerjinin büyük bir bölümü binaların yapım ve kullanımında tüketiliyor. Biz de binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdik. Tam 1,2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Hedefimiz bütün binalarımızın, enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşmasıdır. Yine Sıfır Atık Hareketimiz ile bugüne kadar, 356 milyon kilowat/saat enerji ürettik. 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. Tam 209 milyon ağacımızı kurtardık. 81 şehrimize 81 milyon mertekare millet bahçesi çalışmalarımızda bugün 61 millet bahçemizi tamamladık. Korunan alanlarımızı, milli parklarımızı, ırmaklarımızı, yeşil ağlarla birbirine bağlayan, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Yine çevreye saygılı şehirler diyerek tüm inşa çalışmalarımızı, yenilenebilir enerjiye tam uyumlu bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da buradalar. Yerli otomobil çalışmaları hızla devam ediyor. Biz de çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğunu getirdik. Sanayi Bakanımız da maşallah TOGG’a hazır, bizi de hazırladı, 84 milyonu da hazırladı. Biz de çalışıyoruz, bu süreçte şehirlerimizi TOGG’a hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Dünyada sadece ülkeler değil artık şehirler yarışıyor”

“Bugün dünyada sadece ülkeler değil artık şehirler yarışıyor” diye konuşmasını sürdüren Bakan Kurum, “İşte bu muazzam yatırım Konya’mızı, bu küresel yarışta bir adım daha öne taşıyacak. Biz de Konya’mıza, Karapınar’ımıza çevre ve şehircilik yatırımları noktasında milyonlarca liralık eser kazandırıyoruz. Bugün bir yandan Karapınar Atıksu Arıtma Tesisimizin yapımını tamamladık, hizmete aldık. Diğer yandan içme suyu kalitesinde su arıtan tesisimizle Meke Gölü’nü besliyoruz. İnşallah Meke Gölü’müzü etkileyici görüntüsüne yeniden kavuşturuyoruz. Karapınar yapılan yatırımlarla çok daha güzel olacak. Ben bu bölgede doğmuş, büyümüş bir çiftçi çocuğuyum. Şimdi şu muhteşem tesise bakınca küçüklüğümü hatırladım. O zamanlar ailem, babam, emmilerim, hep bu güneşin altında, bu bozkırda çiftçilik yapardı. O günlerde bozkırda bizi yakıp kavuran kızgın güneşin, bir gün gelip de bize gelir kapısı olacak bir yatırıma dönüşeceğini hayal bile edemezdik. Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bugün böyle bir tesisin, yatırımın, baba ocağıma, Karapınar’ımıza yapılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız öyle bir devrim yaptı ki; bundan tam 20 yıl önce devletle milletin çocuklarını buluşturdu. Trabzon’da fındıklıklarda Karadeniz’in ufuklarına bakan çocukları, Bilecik’te ayçiçek tarlaları arasından Kala Dağı’na bakan çocukları, bozkırın kavruk yüzlü çocuklarını yetiştirdi, hazırladı. Bugün de milletine hizmet etme fırsatını verdi. İşte hizmeti görüyorsunuz. Allah sebep olanlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

“Rüzgar enerjisinde dünyada 12, Avrupa’da 7. sırada, güneş enerjisinde ise 7.154 MW ile dünyada 13, Avrupa’da 7. sıradayız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Yenilenebilir enerjinin teşviki ve yaygınlaştırılması için hem üretici hem de tüketici bazında Yeşil Tarife, YEK-G ve geçtiğimiz günlerde devreye aldığımız Vadeli Elektrik Piyasasıyla bu işi bir adım daha öteye taşıdık. Elektrik ihtiyacımızın önemli bir kısmını yerli kaynaklardan karşılamanın yanı sıra, elektriğin fiyatlandırılmasının yapıldığı bir enerji merkezi olmak için önemli bir adım attık. Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak. Hamdolsun son 3-4 yıldır devreye aldığımız toplam kurulu gücün yüzde 90’ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Özellikle rüzgar ve güneş özelinde baktığımızda rüzgarın 20, güneşin neredeyse 10 yıllık bir mazisi var. Bugün rüzgar enerjisinde 9,660 MW ile dünyada 12., Avrupa’da 7. sıradayız. Güneş enerjisinde ise 7.154 MW ile dünyada 13., Avrupa’da 7. sıradayız. Bu rakamlar inşallah her yıl daha da artacak. Biz yeni hızlanmaya başladık. Her yıl en az 1.000 MW güneş ve rüzgar YEKA’sı yaparak 10 yıl içerisinde asgari toplam 20 bin MW güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü portföyümüze dahil edeceğimizi ifade etmiştik. Bugüne kadar 2.000 MW’lık YEKA GES’i tamamladık. Biliyorsunuz son YEKA GES yarışmamız Mini YEKA adını verdiğimiz 1.000 MW’lık YEKA GES-3 yarışmasıydı. 36 şehrimizdeki 74 yarışmamıza küçük, orta ve büyük ölçekli 700’den fazla firma katıldı. Mini YEKA yarışmalarımızda ortalama alım fiyatı ise kilovatsaat başına 21,52 kuruş oldu. İnşallah bu yılın son çeyreğinde yeni bir YEKA GES daha yapacağız. Rüzgarda da bugüne kadar 1.000 MW’lık YEKA yaptık. Bu yıl içerisinde inşallah 2.000 MW’lık bir YEKA RES daha yapacağız. YEKA RES-3 yarışmamız Resmi Gazete’de ilana çıktı. Orada da 20 ila 90 MW arası değişen kapasiteler tahsis edeceğiz. 42 farklı şehrimizde yapılacak yarışmalarımızla rüzgarda da küçük ve orta ölçekteki oyuncuları enerji yatırımlarına teşvik edeceğiz. Böylece enerji sektörünü daha fazla yatırımcıyla, çok daha rekabetçi ve güçlü hale getireceğiz. YEKA RES-3 için 12 Ekim’de yarışma başvurularını almaya başlayacağız. Yarışmalarımızı ise son çeyrekte yapacağız. Böylece, güneşte olduğu gibi rüzgarda da dev bir adım daha atacağız. Bütün hedefimiz, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’yi her yönüyle rol model ülke haline getirmek. Artık her gün vites yükselterek ilerliyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir haber yayımlandı. Türkiye, dünyada en fazla güneş paneli üreten tesis sayısında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü oldu. Yani ABD’den, Almanya’dan, Japonya’dan, Kore’den de daha fazla güneş paneli üretmişiz. Montaj güneş paneli değil, bunları imal eden fabrikalarımızı kastediyorum. İlerleyen süreçte yenilenebilir enerji teknolojileri üreten tesislerimiz ekonomiyi çekip çevirecek bacasız enerji fabrikalarımız olacak inşallah. Üstad Necip Fazıl da bir şiirinde ’Güneş’e göç var da habersiz miyiz?’ diye soruyor. Az önce de ifade ettim bugün dünyada enerji bağlamında gerçekten de güneşe bir göç var. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz inşallah. Bugün temelini atacağımız SCADA tesisimiz de enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına attığımız en önemli adımlardan biri olacak. SCADA merkezimiz, bir taraftan santralimizin yönetim ve kontrolünü sağlarken, diğer taraftan da sektör ve profesyoneller için bir bilgi ve teknoloji üssü olacak. Dünyaya örnek YEKA’larımızın, ilk ve örnek projesi Karapınar GES’e yakışır örnek bir tasarımla hazırlanan SCADA Merkezi’nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Karapınar GES’in kurulumu yüzde 20 oranında tamamlandı ve elektrik üretmeye başladı. Bugüne kadar Faz-1 olarak adlandırılan 271 MW’lık kurulu gücün panel kurulumu tamamlandı. Bunun için de sahada 700 bin panelin montajı yapıldı. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden olan Karapınar GES’i inşallah 2022 sonunda tam kapasiteyle devreye alacağız. Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirdiği, Avrupa’nın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası, Karapınar GES’in panel ihtiyacını yerli imkanlarla karşılıyor. Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek tesiste üretilen panellerin yerlilik oranı ise yüzde 70’in üzerinde. Enerji teknolojilerinde merkez ülke Türkiye diyerek attığımız adımların en güzel örneklerinden birisi olan Karapınar GES, Entegre Güneş Paneli Fabrikası ve AR-GE tesisiyle yenilenebilir enerjiye yerli teknoloji ve Made In Türkiye damgası vuruyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri butonlara basarak Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin SCADA binasının temelini attı. Bakanlar ve protokol üyeleri daha sonra tesiste incelemelerde bulundu.