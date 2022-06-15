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Dev gemi bin 411 yolcusuyla Bodrum’a geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 323 metre uzunluğundaki “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcu getirdi.

Ekonomi 15.06.2022, 14:36 15.06.2022, 15:08
Dev gemi bin 411 yolcusuyla Bodrum’a geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 323 metre uzunluğundaki “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcu getirdi.

Bodrum’a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli kruvaziyer, ilçeye 4’üncü kez geldi. Gemide ağırlıklı Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekiz uyruklu olmak üzere toplam bin 411 yolcu, bin 67 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi yolcular, Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İzmir Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na gitmek üzere yola çıkacak.

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