Dev cruise gemileri rotayı Türkiye’ye çeviriyor

Turizmde hareketlenme devam ediyor. Dev cruise gemilerinin yakın dönemde Türk limanlarına demirlemesi bekleniyor

Pandemi sürecinde yaralarını sarmaya devam eden sektörlerden turizmde olumlu hava esiyor. Uzun zaman sonra bir uluslararası cruise gemisi geçtiğimiz günlerde Akdeniz’e geldi. MSC’nin Grandiosa isimli gemisi dünyada 19 cruise limanı işleten Global Ports Holding portföyünde bulunan Malta’daki Valletta Cruise Limanı’na yanaştı. MSC Grandiosa’nın sıkı güvenlik önlemleri ile seferine başladığını anlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başka gemilerin de seferlere başlamasını bekliyoruz. Yeni gemiler yola çıktıkça, Türkiye limanları da bu hareketlilikten yararlanacaktır” dedi

Akdeniz’deki ilk gemi

Pandemi sonrası ağırladıkları ilk uluslararası cruise gemisi olduğunu kaydeden Kutman, “Virüs sonrası Akdeniz’de ve dünyada farklı liman ve ülkeleri ziyaret eden dünyanın ilk cruise gemisi için liman, cruise şirketi ve yerel otoritelerce sağlık ve güvenlik önlemleri üst düzeyde alındı. Gemiye binmeden önce tüm konuklar ve mürettebat için Covid 19 testi uygulandı. Ek olarak, gemi misafirlerinin karaya bağımsız olarak çıkmalarına izin verilmiyor ve sadece atanan görevli takibinde geziler yapılıyor. Gemi maksimum yüzde 70 doluluk oranıyla seyir ediyor” dedi.