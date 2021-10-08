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Dev balıkçı gemisi suya indirildi

Trabzon Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi’nde yapılan 970 grostonluk 46 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki 7 milyon dolar değerindeki dev balıkçı teknesi denize indirildi.

Ekonomi 08.10.2021, 16:18
Dev balıkçı gemisi suya indirildi

Trabzon Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi’nde yapılan 970 grostonluk 46 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki 7 milyon dolar değerindeki dev balıkçı teknesi denize indirildi.

Çamburnu Tersanesi’nde Başaran Gemi Sanayi tarafından bir işadamı için yapılan balıkçı gemisi törenle denize indirildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun da katıldığı törende dev balıkçı gemisi kemençe ve horon eşliğinde mavi sularla buluştu.

Törende bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu gemimiz suyla buluştuğunda 70’e yakın kişinin istihdamını sağlayacak. Trabzon bölgemizin cazibe merkezi. Özellikle deniz ürünleri işleme tesisleri ve uluslararası sularda hizmet veren onlarca gemimiz var. İlimizde gemi imalatı önemli aşama kaydetti. Burada her yıl 40 balıkçı gemisinin imalatı burada yapılıyor. Bu gerçekten çok önemli bir üretim. 11 ay gibi kısa sürede bu gemimiz hazır hale geldi. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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