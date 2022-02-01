Destekli istihdam modeli umut oluyor

Türkiye’de bir ilk olarak Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘destekli istihdam modeli’ projesi kapsamında engellilere önce eğitim veriliyor, sonra istihdama kazandırılıyor.

Proje kapsamında ‘kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme’, ‘sosyal uyum ve iletişim’, ‘görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama’, ‘iş yeri kuralları ve işe uyum’ konularında 40 oturumluk eğitim verilen özel gereksinimli bireyler, daha sonra şartlarına uygun firmalarda istihdam ediliyor. Yıldırım Belediyesi tarafından eğitimleri tamamlanan ve görevlendirilen ‘İş Koçu’, istihdam edilen engellilere birlikte iş yerine giderek onların işe uyumu ve çalışma teknikleri konusunda destek oluyor. 2021 Eylül ayında hayata geçirilen proje kapsamında, yıl bazında hedeflenen 120 kişiden ilk 40’ının eğitimleri tamamlanırken, 12’si ise farklı sektörlerde istihdam edildi.

Destekli istihdam projesi kapsamında eğitim sürecini tamamlayarak işe başlayan Yılmaz Zeyrek, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Eğitim sürecinde çok faydalı bilgiler öğrendim. Şimdi işimde bunları uyguluyorum. Yeni bir çevrem oldu. Yıldırım Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu. Eğitimlerinin ardından tekstil sektöründe istihdam edilen Tuğba Korkmaz ve Başak Baydemir de kendilerine sağlanan imkândan dolayı teşekkür ederek, “Hem çok güzel şeyler öğrendik hem de iş sahibi olduk. İş koçumuz sürekli bize destek oluyor. Kendi paramızı kazanmak çok güzel bir his. Yıldırım Belediyesi’ne, Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederiz” dedi.

“Bizim lügatımızda engel yok”

Yıldırım’da ‘engel’ diye bir tabiri kabul etmediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sevginin, aşamayacağı bir engel yok. Bu farkındalıkla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırarak, onların topluma entegrasyonu noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine, Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim olarak, ‘destekli istihdam modeli’ projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında 5 ayda 12 kardeşimizi yeteneklerine göre farklı sektörlere yerleştirdik. Onların mutluluğuna katkı sağlamak bizim için mutlukların en büyüğü. Projemizi geliştirerek, daha fazla hemşehrimize destek olacağız” ifadelerini kullandı.