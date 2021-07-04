Destek bitti, yüzbinlerce çalışan işsiz kalacak

1 Temmuz itibarıyla salgın desteklerinin kesilmesi ve işten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte sosyal medyadan işsiz kaldığını duyuranların sayısı hızla artmaya başladı. Sendikaların örgütlü olduğu işyerleri dışında kalan küçük ve orta ölçekli birçok şirket, desteklerin kesilmesiyle çalışanlarını kapının önüne koymak zorunda kaldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, hükümetin desteği sonlandırmasıyla birlikte nakit ücret desteğinden yararlanan 1 milyon kişiden yüz binlercesinin işsiz kalacağını söyledi.

Kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) yararlanan kişi sayısının 3 milyon 250 binden 1 milyon 200 bine kadar düştüğüne dikkat çeken Gürsel, “Buna son verilmesinin sonucu çok vahim olmayabilir ancak esas istihdam kaybı nakit ücret desteğinden yararlanan kitlede yaşanacak. Salgının başından bu yana toplam 2 milyon kişi ayda 1.500 liraya geçinmeye çalışırken aniden ‘sosyal' sıfatını hak eden bir devlet ‘Kusura bakmayın, ben elimden geleni yaptım, başınızın çaresine bakın' der mi?” dedi.

50 MİLYAR TL DEVEDE KULAK

“Hükümetin bu iki desteği sonlandırılmasının nedeni çok açık çünkü kaynak kalmadı” diyen Gürsel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mayıs itibarıyla KÇÖ için kullanılan kamu kaynağı yaklaşık 35 milyar TL. Nakit ücret desteği için de 13 milyar TL ödenmiş. Haziranı da eklerseniz en az 50 milyar TL. Aslında sosyal sıfatına layık devletlerin harcadığının yanında devede kulak sayılır. Pekala gösteriş için yapılan harcamalardan kısılıp bir süre daha özellikle nakit ücret desteği sürdürülebilirdi ama bu bir tercih meselesi.”

Darbenin sonuçlarını 10 Eylül'de göreceğiz

Nakit ücret desteği alanlarda yaşanacak kayıpların işsiz sayısını artıracağını belirten Gürsel, “Bir taraftan üretimini artıran firmalar istihdamlarını da artırıyor. Diğer yandan nakit desteği alanlar çoktan iş aramaya başlamış olabilir. Yani zaten işsizler içinde yer alıyor olabilirler. Bir kısmı ise iş bulamayacağını düşünerek işgücü piyasasını terk edebilir. Dolayısıyla dar anlamda işsizlik oranının ne olacağını kestirmek zor ama yükseleceği kesin. Bu darbenin sonuçlarına dair ilk izlenimi 10 Eylül'de temmuz aylık işgücü istatistikleri yayınlandığında göreceğiz” dedi.

Nuray Tarhan/Sözcü