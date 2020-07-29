DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu’ndan bayram mesajı
DEĞİRMEN VE SEKTÖR MAKİNELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (DESMÜD) GENEL BAŞKANI ZEKİ DEMİRTAŞOĞLU, “BAYRAMLAR, KÜSKÜNLERİN BARIŞTIĞI, YÜZLERDEKİ TEBESSÜMÜN ARTTIĞI, YARDIMLAŞMA DUYGUSUNUN ÖNE ÇIKTIĞI, UMUDUN, SEVGİNİN, ŞEFKATİN, MERHAMETİN, VEFANIN VE KARDEŞLİĞİN DORUK NOKTASINA ULAŞTIĞI MÜSTESNA GÜNLERDEN BİRİNİ DAHA YAŞIYORUZ” DEDİ.
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Bayramlar, küskünlerin barıştığı, yüzlerdeki tebessümün arttığı, yardımlaşma duygusunun öne çıktığı, umudun, sevginin, şefkatin, merhametin, vefanın ve kardeşliğin doruk noktasına ulaştığı müstesna günlerden birini daha yaşıyoruz” dedi.
DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı. Demirtaşoğlu mesajında, “Milli ve manevi duygularımızı korumamız, yaşamamız ve güçlendirmemiz gerekli. Değerlerimize her zaman sahip çıkmamız bizim teminatlarımızın arasındadır. Türkiye geleceğe emin adımlarla ilerlerken her günümüzün bayram olması için çok çalışmamız, üretmemiz, mücadele etmemiz, el ele vermemiz gerekli. Türkiye, milletiyle gücüne güç katarak ilerlemektedir. Tüm dünyada barışın, huzurun, kardeşliğin gelmesi ise tek temennilerimiz arasındadır. Mazlumların yaşadığı acıların dinmesi, İslam coğrafyalarında akan kanların artık durması dualarımız arasındadır” ifadelerini kullandı.
"DESMÜD olarak her daim ülkemizin yanındayız" diyerek sözlerine devam eden Demirtaşoğlu, “Ülkemize fayda sağlamak, taş üstüne taş koymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihracatlarla ülkemize dolar girdisi sağlayarak, güçlü ekonomimize omuz vermeye çalışıyoruz. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana sağladığı istihdam ve 140 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatlarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin ve Müslümanların mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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