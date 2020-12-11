banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çin’in Sinovac aşısını Türkiye dışında hangi ülkeler sipariş etti?
Çin’in Sinovac aşısını Türkiye dışında hangi ülkeler sipariş etti?
Duş Teknesi Nedir? Duş Teknesi Temizliği Nasıl Yapılır?
Duş Teknesi Nedir? Duş Teknesi Temizliği Nasıl Yapılır?
Sabancıların 100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir
Sabancıların 100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL

Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği ‘Leather&Fur’ Fuarı 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör profesyonelini Antalya’da ağırladı.

Ekonomi 11.12.2020, 15:39
2
Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği ‘Leather&Fur’ Fuarı 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör profesyonelini Antalya’da ağırladı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, “Salgın sürecinde turizmden sonra olumsuz anlamda en fazla etkilenen ikinci sektörüz. Yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi beklediğimiz fuarımız moral ve motivasyon açısından sektörümüzü ayakta tutacak. Önümüzdeki yıl ihracatta 2019’a göre yüzde 30 büyüme bekliyoruz” dedi.

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri ve dış giyim sektörü, pandemi koşullarına rağmen sosyal mesafe ve hijyen kurullarını ön planda tutarak 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı iş insanını Antalya’da ağırladı. 58 üretici firma son kreasyonlarını 14 ülkeden Türkiye’ye gelen yabancı alım heyetlerine sergiledi. Geçtiğimiz yılı 243 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve dış giyim sektörü bu fuarla daha fazla alternatif pazara açılma hedefinde.

2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme

Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün bu fuarla moral ve motivasyon kazandığını söyledi: “2020’nin ilk çeyreği sektörümüz açısından başarılı geçti ancak pandemi ile birlikte hemen her sektör gibi ikinci ve üçüncü çeyrekte ciddi kayıplar yaşadık. 5’incisi düzenlediğimiz fuarımız, üreticilerimiz açısından 2021 ve sonrası için kritik öneme sahip. 2020 dünya için kayıp bir yıl oldu. İhracatta 2019’a göre yüzde 30 büyüme hedefi koyduk. Fuarımız bu hedefin yüzde 80’ini gerçekleştirecek potansiyele sahip. Bu yılın yaralarını sarmamız ve geleceğe odaklanmamız bakmamız gerekiyor.”

Dünyanın en büyük deri ithalatçısı konumundaki bir firmanın alım için Leather&Fur’ü tercih ettiğini ifade eden Gözmen, “Sadece Rusya’da 119 zincir mağazası bulunan bu şirket deride Türkiye’yi tercih ediyor. İtalya’dan, Kazakistan’dan, Moldova’dan, Ukrayna’dan, Azerbaycan’dan, Kırgızistan’dan, Rusya’dan, Sırbistan’dan, Belarus’tan, Lübnan’dan, Yunanistan’dan, Türkmenistan’dan, Tacikistan’dan ve Dağıstan’dan gelen misafirlerimizi salgın önlemlerimizi en üst seviyede tutarak ağırlıyoruz. Kritik hedeflerimizden biri Avrupa ve ABD’deki pazar payımızı artırmak. ABD dünyanın en büyük deri ithalatçısı. Rusya’da ise gidilecek çok yolumuz var. Bu ülkenin yıllık 306 milyon dolar deri ve kürk ithalatı var. Bizim ihracatımız ise 21 milyon dolar seviyelerinde” şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8