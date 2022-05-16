Derecik’te zorlu çeltik ekimi başladı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde çiftçiler imece usulü çeltik ekimine başladı.

Irak sınırında bulunan Derecik’te çiftçiler suyla dolu tarlalarda çamurun içine girerek çeltik ekimi yapıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalar, imece usulü küreklerle çeltik ekimine hazırlanıyor. Çiftçilerden Mensur Yılmaz, mayıs ayının ortalarında çeltik ekimine başladıklarını belirterek, “Çeltik ekimi çok zorlu bir süreçten geçiyor. Çeltik ekimi, beden gücü gereken bir iştir. Kürek yardımıyla bu işlemleri gerçekleştiriyoruz ve zahmetli bir iştir. İlk önce tarım arazisine bir gün boyunca su bırakıyoruz. Toprağın daha yumuşak hale gelmesi için. Bir gün geçtikten sonra kürekleri elimize alıp işe koyuluyoruz. Su kanallarının açılması için bütün yerin aynı seviyeye gelebilmesi gerekir. Su dengeli seviyeye geldikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. O şekilde arazinin son noktasına kadar böyle devam ediyoruz. Bu işlem bittikten sonra ekime başlıyoruz. 5-6 aylık bir süreçten geçiyor. Bunun hasadı var, ilaçlaması var. Su kanalı şu an yeterli değil, daha önce su kanalımız devlet tarafından yapılmıştı. Bütün arazilerinin ekimini yapıyorduk. Ama şu an su yetersiz olduğu için fazla ekim yapamıyoruz. Su kanalının onarılmasını istiyoruz" dedi.