Derecik’te seracılık yaygınlaşıyor

Hakkari’nin Derecik ilçesinde başlatılan seracılık faaliyeti gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Ilıman bir iklime sahip olan Derecik ilçesi, hava şartlarının elverişli olması sebebiyle seracılığa ilgi artıyor. Muhsin Sevim isimli vatandaş, Derecik ilçesinde kurduğu serada yılda 2 defa hasat yaparak elde ettiği salatalık, domates, biber, patlıcan, marul, karnabahar ve karalahana gibi ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

“Derecik’te seracılık geçim kaynağı oldu”

Bölgede seracılığın yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığını belirten Muhsin Sevim, "Derecik bölgesindeki mevcut seralardan yılda iki defa hasat alıyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünler salatalık, domates, biber, patlıcan, marul, karnabahar ve karalahana gibi ürünlerdir. Her serada yaklaşık 3 bin baş marul, karalahana ve karnabahar ekiyoruz. Salatalık ve domates gibi sebzelerden de her bir serada yaklaşık 5 tondan fazla ürün alıyoruz. Derecik ilçemizde seracılık bir geçim kaynağı haline geldi. Gerek ilçe kaymakamı gerek vali ve en önemlisi devletimizden daha da fazla destek bekliyoruz. İlçenin havası Akdeniz iklimi olduğu için örtü altında seracılık daha da genişletilebilir. Elde ettiğimiz ürünleri Şemdinli, Yüksekova ve Van’a kadar gönderiyoruz. Pazarlama konusunda pek sıkıntımız yok. Yakın zamanda ilçede bulunan sınır kapısının açılmasıyla sera ürünlerimizi hemen yanı başımızda bulunan Irak ülkesine de inşallah göndermeyi ümit ediyoruz” dedi.