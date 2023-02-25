DEPSAŞ Enerji: "Zarar gören çiftçinin kesintisi iade edilecek"

DEPSAŞ Enerji, kuruma olan borçlarını ödemeyen çiftçilere, depremde ağır hasar gördüklerini, yıkık binaları olduğunu veya zarara uğradıklarını belgelemeleri durumunda yapılan kesintinin iadesinin gerçekleşeceğini bildirdi.

DEPSAŞ Enerji’den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 13 milyar Kwh’lik tarım sulama enerji tüketiminin 6,5 milyar Kwh’den fazlasının hizmet verdiği bölgelerde çiftçiler tarafından kullanılmakta olduğunu aktardı. Hizmet alanlarında 60 bine yakın tarımsal sulama yapan çiftçinin bir kısmının kullandığı enerji maliyetini zamanında ve eksiksiz ödemekte olduğu ancak ödemeyen bir kesimin ise çoğunlukta olduğu belirtilerek, “Ödenmeyen tarımsal sulama abonelerine ait birikmiş alacak ise maalesef büyük bir borç yükü oluşturmaktadır. Alacağın tahsiline yönelik yıllardır devam eden bir uygulamanın yeni bir uygulama gibi gösterilerek gündem ile ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlık tarafından açıklanan destek, elektrik borçlarına karşı yapılan kesinti toplam bedelinin yüzde 2’si nispetindedir” denildi.

Yaşanılan deprem felaketinin ardından sadece kendi abonelerinin değil, ilk günden itibaren depremden zarar görmüş tüm vatandaşların yanında olduklarını kaydeden DEPSAŞ Enerji açıklamasında “Bölgemizde yer alan çiftçilerimizin ise bu zamana kadar hep yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kurumumuza olan borçlarını ödemeyen çiftçilerimize, depremde ağır hasar gördüklerini, yıkık binaları olduğunu veya zarara uğradıklarını belgelemeleri durumunda yapılan kesintinin iadesi gerçekleşecektir” ifadelerine yer verdi. Faizsiz kredilendirme, gecikme bedeli almama, hatta anaparanın dörtte biri oranlarından feragat edilmesine rağmen, gelinen noktada taşınabilir olmayan bir alacak yükü ile karşı karşıya kalındığı belirtilen açıklamada “Bu durumun, bölge tarımına kesintisiz enerji hizmeti sunma anlamında sürdürülebilir olmadığı bir gerçek. Öte yandan iddia edildiği gibi deprem mağduru çiftçilerimize bırakın kesinti yapmayı, sahada sağladığımız birçok destek, tarımsal faaliyetlerin devamlılığına büyük katkı sunmaktadır” denildi.

Açıklama, şu ifadelerle son buldu:

“Tarımsal kalkınmanın sürdürülebilir olarak devam etmesini ilke edinmiş bir şirket olarak, borcunu ödememekte ısrar eden abonelerimize yönelik, borcun tahsiline ilişkin yasal haklarımızı kullanmak konusunda her zaman itidalli yaklaşmaya dikkat ediyoruz. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği gibi; kesintisiz enerji tedarikini sağlama görevimizi yerine getirebilmemiz ve bölgemiz dahilindeki kullanıcıların mevcut durumdan olumsuz etkilenmesini önlemek adına, eski borçların yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tahsil edilmesi gerektiği ticari bir zorunluluk ve gerçektir.”