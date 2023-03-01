Depremzedelerin istihdamını destekleyen “Works and People” platformu kuruldu

Farklı şehirlerde iş arayan depremzedeler için yeni bir platform kuruldu. NMT İnsan Kaynakları ve Danışmanlık, depremzedeler ile firmalar arasında aracısız bir köprü görevi görecek olan “Works and People” platformunu kullanıma açtı.

’Bir iş, çok hayat’ mottosuyla, daha fazla sayıda depremzedeye istihdam desteği oluşturulmasını amaçlayan NMT İnsan Kaynakları ve Danışmanlık, istihdam arayışında olan depremzedelerle işverenleri buluşturmak için “Works and People” platformunu kurdu. NMT İnsan Kaynakları ve Danışmanlık’ın depremin yıkıcı etkilerine maruz kalan kişilerin hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla iş dünyasındaki tüm paydaşlarını seferber ederek oluşturduğu platform, yalnızca depremzedelerin istihdamı için kullanılacak. “Works and People” istihdam platformuna wnp.nmt.com.tr/candidate-register adresinden ulaşılarak, iş ilanlarına başvuru yapılabilecek.

Depremzedelere iş imkanı

NMT Kurucu Ortağı Didem Esen, bu platformu temelde şirketin seçme ve yerleştirme hizmetinin bir parçası olarak geliştirdiklerini, iş bulma konusunda yardıma ihtiyaç duyan depremzedelerden gelen mesajların artması üzerine platformu bütünüyle depremden etkilenen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanma kararı aldıklarını belirtti. Her kuruluşun verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Didem Esen, bu nedenle her firmanın depremzedelere sağlayacağı istihdam desteğini tek bir platformda birleştirdiklerini ifade etti. Esen, depremzedelerin iş imkanlarına kolayca ulaşabilecekleri bu platform sayesinde depremzedelere değerlendirebilecekleri çok sayıda iş imkânı sunmanın da mümkün olacağının altını çizdi.

Yurt dışındaki işverenlere çağrı

Konuyla ilgili yurt dışı firmalarla kurduğu bağlantılara dikkat çeken Esen, depremzedelerin kısa sürede çalışma hayatına dönebilmeleri için farklı çözümler üretme konusunda çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. Depremzedelerin kapsayıcı ve sürdürülebilir eylem planlarına ihtiyacı olduğundan hareketle, Esen bir yandan da siteye ilan bırakmalarını sağlamak için yurt dışındaki işverenleri de “Works and People” platformuna davet ediyor. Uzaktan çalışma olasılığı olan depremzedeler için, Türkiye’deki firmalar kadar yurt dışındaki firmaların vereceği desteğin de hayati olduğunu söyleyen Esen, paydaşların desteği ile yürütülen bu çabanın yalnızca istihdam fırsatı sağlamakla kalmayacağını, depremden etkilenenlerin yaşadığı travmayı daha hızlı atlatmasını sağlayacağını özellikle vurguladı.

Depremzedeler ile işverenleri bir araya getiren platformda, 200’den fazla iş ilanı bulunuyor.