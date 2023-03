Depremzedeler için pazardaki tezgahını ücretsiz açtı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde pazarcılık yapan Fethullah Aktaş, tezgahını depremzede ailelerine ücretsiz açtı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar pazarcılık yapan Fethullah Aktaş, deprem bölgesinden gelerek Çerkezköy’e yerleşen ailelere destek olmak amacıyla tezgahındaki ürünlerden ücret almayacak. Her depremzede vatandaşın gelerek tezgahından ücretsiz alışveriş yapabileceğini aktaran Aktaş; “6 Şubat’ta meydana gelen ve ülkemizi sarsan deprem hepimizi etkiledi. Çerkezköy’e de çok fazla göç eden vatandaşımız hemşerimiz var. Biz her zaman yanlarındayız. Biz pazarcı esnafı olarak kendi adıma böyle bir şey başlattım. Depremzede ailelerimiz buraya gelerek alışverişlerini herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilecekler. İnşallah diğer arkadaşlara da örnek olur. Birlikte, dayanışma içerisinde bu günleri atlatacağız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden kardeşlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum. Buraya göç eden kardeşlerimizin de her zaman yanlarında olacağız” dedi.