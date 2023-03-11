"Depremin yaşattığı ekonomik tahribat ihracatla aşılır"

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından ekonomik zararın 100 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Üyesi iş insanı Haluk Özbek, "Zararın altından kalkmak için 500 milyar dolarlık katma değerli ihracata ihtiyaç var. Üretici ve sanayiciler daha fazla motive ve teşvik edilirse 5 yılda bu hedefi yakalarız" dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Üyesi Haluk Özbek, "Ülkemizin deprem yaralarını sarması 100 milyar dolar üzeri görünüyor. Depreme dayanıksız binalarını acilen dönüştürülebilmesi, bundan sonra yapılacak her inşaatın depreme dayanıklı yapılabilmesi için acilen 500 milyar dolar üzeri kazançlı-katma değerli ihracata ihtiyaç var. Güvenli, konforlu ve kaliteli binalar için tabii ki daha bilimsel yönetmeliklere, çok iyi düzenlenmiş kanunlara ihtiyaç var. Fakat ciddi maddi imkanlara da ihtiyaç var. Kısacası ülkenin daha yaşanabilir olması, refah seviyesinin artırılması için de bu hedefe ulaşmalıyız. Yıllık 250 milyar dolarlık ihracatımızı zaten garanti yapıyoruz. İlaveten yıllık 10 milyon dolar ihracat yapacak 25 bin şirkete daha ihtiyaç var. Üretici ve sanayiciler daha fazla motive ve teşvik edilirse maksimum 5 yılda bu hedefi yakalarız. Bu ülkede bu potansiyel fazlasıyla var. Saloni olarak son 4 yılda ihracatımızı 3 kat artırarak 2022’de 70 ülkeye 19,5 milyon dolar ihracat yaptık. 2023 yılı için de 25-30 milyon dolar ihracat hedefiyle çalışıyoruz. Bu artışı pekala diğer tüm şirketlerimizde de başarabiliriz" şeklinde konuştu.