Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’inin karşılandığı, ‘Dünya Kayısı Başkenti’ olarak da anılan depremin vurduğu Malatya’da kayısı üreticileri yeni sezona hazırlanıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’inin karşılandığı, Malatya’da kayısı üreticileri yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Domur ve çiçek monilyası ilaçlamalarını sürdüren kayısı üreticileri depremde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın tekrar ayağa kalkmasında kayısının önemli bir araç olacağı görüşünde.

Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi’nde yaşayan kayısı üreticisi Enver İlhan her şeye rağmen üretmek zorunda olduklarını kaydederek, ”Domur ilacını attıktan sonra çiçek ilacını başladık. Manolya hastalığına karşın çiçek ilacını da biraz erken atıyoruz, yüzde 10 -15 çiçekler açmış durumda. Depremde Akçadağ’da büyük yıkıma uğradı, inşallah bu yıl ürün bol olurda bir nebzede teselli oluruz. Her şeye rağmen hayat devam ediyor çiftçi olarak üretmek zorundayız. Kayısı don ve yanma gibi etkenlere maruz kalmaz ise Malatya’yı ayağa kaldırır” dedi.

Depremin Malatya’da büyük bir yıkıma neden olduğunu belirten bir başka kayısı üreticisi ise Muhsin Mamur ise Malatya’nın en önemli geçim kaynaklarının başında kayısının geldiğini belirterek, iyi bir mahsulle depremin verdiği zararların telafi edilebileceğini söyledi.